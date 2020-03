Lovitura DURA pentru Real Madrid! Mbappe, singurul jucator NETRANSFERABIL de la PSG! Anuntul de ULTIMA ORA al seicilor

Oficialii PSG si-au stabilit prioritatea pentru finalul sezonului actual.

Conform Paris United, patronii lui Paris Saint-Germain au un singur obiectiv: renovarea lui Kylian Mbappe. Al Khelaifi vrea sa il tina la echipa pana la Campionatul Mondial din Qatar si a pregatit o oferta colosala pentru atacantul francez.

Mbappe ar fi singurul jucator netransferabil de la PSG din aceasta vara, ceea ce deschide optiunile pentru Neymar, care isi doreste sa plece inca de anul trecut.

Pentru a evita ca Real Madrid sa incerce sa il transfere pe Mbappe, parizienii vor sa ii ofere cel mai mare salariu incasat de un jucator din toata istoria clubului. Asta ar presupune plecarea lui Neymar, deoarece Al-Khelaifi vrea ca jucatorul francez sa se simta vedeta echipei.

Cu toate ca parintii lui considera sa ia in considerare oferta de renovare, ultimul cuvant e al jucatorului, iar in ultimele luni relatiile dintre el si club s-au racit, in special cu ultimul anunt, conform caruia nu ii este permis sa mearga la Jocurile Olimpice.

