Real Madrid pune banii jos pentru un star din Serie A! OFERTA de 80 de MILIOANE de euro in schimbul unui super mijlocas

Conducerea clubului Real Madrid vrea un mijlocas din Serie A pe Santiago Bernabeu.

Fabian Ruiz, mijlocasul lui Napoli, este noua tinta a madrilenilor. Potrivit mundodeportivo.com, Real Madrid va plati in schimbul spaniolului de 23 de ani 80 de milioane de euro.

Ruiz a jucat 32 de meciuri in acest sezon pentru Napoli in toate competitiile si a reusit sa inscrie 3 goluri si sa ofere 2 pase de gol.

Fotbalistul mai are contract cu echipa din Serie A pana in 2023 si conducerea lui Napoli face eforturi pentru a-i prelungi intelegerea. Oficialii clubului vor sa ii puna o clauza de reziliere in noul contract de 180 de milioane de euro, iar fotbalistul nu este de acord cu acest lucru.

