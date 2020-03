Real Madrid a pus ochii pe omul care ne-a ingropat la Bucuresti in preliminariile Euro cu un gol in prelungiri! Cine ar putea veni sub comanda lui Zidane

Real Madrid poate face un tranfer spectaculos in vara.

Jucatorul celor de la Trabzsonspor, Alexander Sorloth (24 de ani), a intrat in vizorul celor de la Real Madrid. Oficialii clubului de pe Bernabeu il considera pe atacantul norvegian inlocuitorul perfect pentru Mariano Diaz. Sorloth este imprumutat in acest sezon de catre Crystal Palace la Trabzonspor si are un sezon perfect. Acesta a marcat 23 de goluri pana in acest moment in toate competiitile in 35 de meciuri.

In grupa F din cadrul calificarilor la Euro 2020, Norvegia a egalat Romania pe Arena Nationala, printr-un gol marcat de Sorloth in prelungirile reprizei a doua.

