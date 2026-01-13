Prima lovitură a Barcelonei, mesaj clar după ce a semnat: „M-am întors și m-am simțit ca acasă”

Alexandru Hațieganu
Joao Cancelo a fost împrumutat de Barcelona de la Al-Hilal și a fost prezentat marți de echipa catalană. 

Catalanii au anunțat în mod oficial aducerea lui Joao Cancelo sub formă de împrumut de la Al-Hilal.

Fundașul lateral portughez este prima mutare a iernii pe piața transferurilor a echipei lui Hansi Flick și rezolvă parțial problema de apărarea liderului din La Liga.

Joao Cancelo, mesaj clar: „M-am întors și m-am simțit ca acasă”

FC Barcelona a anunțat în mod oficial împrumutul lui Cancelo de la Al-Hilal marți, în jurul orei 18:00 (ora României), iar mesajul catalanilor a fost: „Există locuri pe care nu le uiți niciodată. Bine ai revenit la Barça, João”.

Fotbalistul portughez a oferit primele declarații după ce a revenit în tricoul „blaugrana”. Cancelo a întărit ideea că este un fan al echipei încă de când își făcea junioratul la Benfica.

„Am venit să încerc să ajut și, dacă este posibil, să câștig titluri. 

Cei care mă cunosc bine, prieteni și familie, știu că aproape toți idolii mei au jucat pentru Barça și de aici vine afecțiunea mea pentru acest club. În academia de tineret a Benfica, am jucat împotriva Barcelonei de trei ori și de aceea mă identific cu această cultură de club în care jucătorii mai tineri încearcă să joace ca cei mai mari. Astăzi m-am întors și m-am simțit ca acasă în vestiar. Întotdeauna am avut o afecțiune specială pentru acest club.

Nu a fost o 'provocare' pentru asta, spun asta pe rețelele de socializare pentru că îmi place acest club, mă identific cu el datorită culturii sale fotbalistice, stilului său de joc, pentru că sunt un fan care urmărește fiecare meci al Barcelonei pe care îl poate, împotriva cui ar fi”, a spus Joao Cancelo, după ce a semnat cu echipa antrenată de Hansi Flick, conform Mundo Deportivo.

Jucătorul de 31 de a mai jucat un sezon în tricoul Barcelonei, în stagiunea 2023/2024, după ce a fost împrumutat de la Manchester City.

Joao Cancelo a fost transferat în vara anului 2024 de către Al-Hilal, după ce arabii le-au plătit „cetățenilor” 25 de milioane de euro.

10 milioane de euro este cota fundașului dreapta, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

