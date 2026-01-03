Fundașul lateral portughez nu vrea să mai evolueze la Al Hilal și ar vrea să revină în fotbalul din Europa.

Chivu, întrebat direct despre transferul lui Joao Cancelo

Inter are nevoie de un înlocuitor pentru Denzel Dumfries, iar Cristi Chivu este de părere că Joao Cancelo este perfect pentru sistemul său. Misiunea lui Inter de a-l transfera pe Cancelo nu este deloc simplă, asta pentru că în cursă se află și Barcelona.

La conferința de presă permergătoare jocului cu Bologna, Cristi Chivu a fost întrebat despre transferul lui Joao Cancelo: ”Ce se întâmplă cu Cancelo?”, a fost întrebarea primită de Chivu, care a preferat să ocolească răspunsul.

”Prefer să vorbesc despre jucătorii mei. Aș vrea să vorbesc despre Luis Henrique; a trecut ceva timp de când m-ați întrebat despre el. La fel aș vrea să vorbesc despre Diouf, Dumfries și Darmian, care vor reveni în curând. Mă uit mereu la fapte, la ceea ce am la dispoziție. Îmi place grupul, jucătorii. Prefer să vorbesc despre ei”, a spus Chivu.

Joao Cancelo a fost transferat în vara anului 2024 de către Al-Hilal, după ce arabii i-au plătit lui Manchester City 25 de milioane de euro.