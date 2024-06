Joao Cancelo a ieșit în fața presei și a spus unde va juca sezonul viitor

Ajuns în septembrie 2023 la Barcelona, după ce Manchester City l-a trimis sub formă de împrumut, Joao Cancelo avea să își petreacă restul sezonului 2023/24 în flancul dreapta al echipei catalane.

După cum s-a vehiculat în ultima vreme, se pare că acest aranjament va continua pentru cel puțin încă o stagiune, cu opțiune de transfer definitiv.

Cancelo, fundaș lateral în vârstă de 30 de ani, le-a picat cu tronc spaniolilor, care îl doresc în continuare. În sezonul proaspăt încheiat, portughezul și-a trecut în cont 42 de meciuri, în care a marcat patru goluri și a oferit cinci pase decisive.

Pus în situația de a-și alege viitorul club, Joao Cancelo a ieșit în fața presei și a spus tot ce avea pe suflet. Portughezul se simte bine în Catalunia, unde se află alături de familie și speră să rămână aici pentru încă un sezon.

"Îmi place să fiu la Barcelona. Mă simt foarte bine aici. Familia mea, fiica mea, soția mea, și ei sunt de acord. Sper ca și la anul să fiu aici", a spus Joao Cancelo, citat de arhicunoscutul jurnalist italian Fabrizio Romano.

???????? João Cancelo confirms: "I really like being at Barça, I am very comfortable".

"My family, my daughter, my wife also. We hope that next year we will be here!", told @futbolemotion. pic.twitter.com/1iXoej3fsS