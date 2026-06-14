OFICIAL Transfer astăzi la Dinamo de la CS Dinamo! ”Cunoaște foarte bine ce înseamnă spiritul lui Dinamo”

Transfer astăzi la Dinamo de la CS Dinamo! ”Cunoaște foarte bine ce înseamnă spiritul lui Dinamo” Superliga
SPORT.RO
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Continuă mutările pe băncile tehnice la gruparea ”câinilor”.

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Ultima dată antrenor secund la CS Dinamo, echipă care a retrogradat după baraj din Liga 2 în Liga 3, tehnicianul Marius Ardeleanu (46 de ani) a devenit de astăzi noul antrenor principal al echipei Under 17 de la Dinamo din Superligă.

Marius Ardeleanu, antrenor principal la Dinamo U17

”*Marius Ardeleanu – Antrenor Grupa U17 | Academia SC Dinamo 1948 | Sezonul 2026-2027*

🔴⚪ Academia SC Dinamo 1948 SA își consolidează staff-ul tehnic prin numirea lui Marius Ardeleanu în funcția de antrenor al grupei U17, pentru sezonul 2026-2027!

Marius Ardeleanu vine la Academia Dinamo cu un bagaj valoros de cunoștințe acumulate atât pe teren, cât și în activitatea de antrenor dedicată formării și dezvoltării tinerilor fotbaliști.

De-a lungul carierei sale de antrenor, a demonstrat că știe să crească jucători,să educe și stabilească niște rigori necesare fotbalului și să le dezvolte mentalitatea necesara performanței, contribuind la formarea noilor generații de fotbaliști.

Mai mult decât atât, Marius Ardeleanu cunoaște foarte bine ce înseamnă spiritul lui Dinamo: disciplină, ambiție, muncă și dorința permanentă de a fi cel mai bun. Aceste valori vor fi transmise mai departe tinerilor noștri jucători din cadrul grupei U17.

Îi urăm bun venit în familia Academia SC Dinamo 1948 SA și mult succes în noua sa misiune!”, a precizat pagina oficială Academia de Fotbal Dinamo București.

Fost fotbalist în prima ligă

Marius Ardeleanu a debutat în prima ligă în 2008, în tricoul celor de la CS Otopeni, cu care promovase din divizia secundă.

Fost fundaș central, el a mai jucat în cariera de fotbalist pentru Dunărea Giurgiu, Drobeta Turnu Severin, CS Buftea, FC Voluntari, CS Balotești și CS Tunari. 

Ulterior, a antrenat la juniori inclusiv la rivala Rapid.

Foto: Sport Pictures, Academia de Fotbal Dinamo București.

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