E gata, s-a decis! Ce se va întâmpla cu Joao Cancelo de sezonul viitor

În septembrie 2023, Manchester City l-a trimis sub formă de împrumut pe fundașul dreapta Joao Cancelo la FC Barcelona, pentru restul sezonului 2023/24. Se pare că acest aranjament va continua pentru încă un sezon, cu o opțiune pentru un transfer permanent în valoare de 30 de milioane de euro.

Cancelo, în vârstă de 30 de ani, a fost dorit în continuare de Barcelona după o stagiune în care a strălucit, unde a jucat 42 de meciuri în toate competițiile, a marcat 4 goluri și a oferit 5 pase decisive.

Performanțele sale l-au adus în centrul atenției, iar Manchester City pare deschis să negocieze un transfer definitiv în funcție de acordul celor două cluburi și de dorința jucătorului.

Pep Guardiola, managerul lui Manchester City, a confirmat că clubul este dispus să discute despre viitorul lui Cancelo și să găsească cea mai bună soluție pentru toate părțile implicate.

Întrucât Cancelo pare să își dorească să rămână la Barcelona, această înțelegere ar putea să se finalizeze curând, așteptându-se un anunț oficial în curând.

”Vom vorbi cu Barcelona despre Cancelo, încercăm să găsim cea mai bună soluție. Dacă Joao vrea să rămână la Barcelona și cluburile se înțeleg în privința sumei de transfer, va juca din nou pentru Barcelona. Ne preocupă acest aspect, este jucătorul nostru”, a declarat Pep Guardiola, citat de arhicunoscutul jurnalist italian Fabrizio Romano.

