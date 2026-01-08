Revenirea lui Joao Cancelo la Barcelona l-a obligat pe antrenorul Cristi Chivu să se reorienteze rapid pentru a o întări pe Inter Milano, pe postul de fundaș dreapta.

Joao Cancelo, deturnat de Barcelona din drumul către Inter Milano

Deco, directorul sportiv al catalanilor, a confirmat că negocierile cu Al Hilal sunt aproape de a fi finalizate. Cancelo se va întoarce la gruparea „blaugrana” sub formă de împrumut.

„Finalizăm negocierile. Încă nu și-a făcut testele medicale, dar în curând va zbura la Barcelona și vom încheia tranzacția”, a anunțat Deco, citat de către onefootball.com.

Cele 3 variante pe care le-a găsit Cristi Chivu

În condițiile în care Denzel Dumfries este așteptat să își revină după accidentare abia în luna martie, Cristi Chivu a fost nevoit să se reorienteze pentru a întări flancul drept al apărării Interului.

Dodo (Fiorentina), Nahuel Molina (Atletico Madrid) și Mattia Zanotti (FC Lugano, fost jucător la Inter) se numără printre țintele „nerazzurrilor”, în luna ianuarie, pentru postul de fundaș dreapta, conform sursei citate anterior.

Cancelo a fost la un pas de Inter Milano

Joao Cancelo și-a dat acordul pentru a semna cu Barcelona. Fundașul lateral a ieșit din planurile lui Simone Inzaghi la Al Hilal și a fost dorit insistent de Cristi Chivu, însă prioritatea jucătorului a contat decisiv în alegerea finală.

Inter ajunsese la un acord verbal cu saudiții pentru un împrumut pe șase luni, care ar fi inclus un schimb cu unul dintre fundașii centrali Acerbi sau De Vrij, dar lipsa consimțământului lui Cancelo a blocat mutarea.

