Tine cu ESPANYOL pe viata! Incredibil: antrenorul de top care i-a dat INTERZIS Barcelonei indiferent de oferta pe care o primeste

La inceputul acestui an, Barcelona a fost in cautarea unui antrenor principal.

Mauricio Pochettino si Ronald Koeman au ramas pe lista scurta, dupa ce Xavi Hernandez a refuzat sansa de a-i lua locul lui Ernesto Valverde.

In noiembrie 2019, Pochettino fusese concediat de Tottenham Hotspur, declarandu-se surprins de faptul ca Barcelona si-ar fi dorit sa colaboreze, avand in vedere legaturile sale cu marea rivala din oras.



Antrenorul argentinian a sustinut mereu ca nu vrea sa fie pe banca Barcelonei in nici un moment al carierei sale pentru ca inima lui bate pentru Espanyol. In ciuda legaturilor dintre Pochettino si gruparea alb-albastra la care a debutat ca antrenor, Barcelona si-a trimis delegatii la Londra pentru a discuta cu oficialii lui Tottenham, in conditiile in care, pana pe 20 mai 2020, orice echipa si-ar fi dorit sa semneze un contract cu Pochettino, ar fi trebuit sa achite o taxa in contul clubului englez.

Acest demers al echipei blaugrana nu a facut decat ca tehnicianul sa isi exprime din nou dezacordul de a o antrena pe Barcelona. Asa cum declara in urma cu cativa ani, el este, inainte de toate, un om loial.

"Sunt un sustinator al lui Espanyol. In fotbal stiu ca este atat de dificil sa iti respecti principiile si sa fii loial. Dar, pentru mine, inainte de a fi antrenor, inainte de a fi jucator, a fi loial este mai important. Sunt fan Espanyol. Imi place Espanyol. Mi-ar fi imposibil sa merg la Barcelona."



Desi acum este liber sa poarte discutii cu alte cluburi, el va refuza intotdeauna o anume echipa din Catalonia - si, evident, nu este vorba despre Espanyol.