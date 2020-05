"Senzatia" Europei, Haaland, comparat cu o legenda a fotbalului: "Are calitatile lui!" Real Madrid si Barcelona, criticate ca nu l-au luat in iarna

Erling Haaland este unul dintre cei mai promitatori pusti ai Europei dupa sezonul senzational inceput la Salzburg si continuat la Dortmund.

Atacantul norvegian a fost analizat de legenda Barcelonei si a nationalei Braziliei, Rivaldo. Conform AS, fostul jucator a declarat intr-un interviu acordat recent ca starul lui Dortmund se are calitatile lui Ronaldo Nazario.

"Haaland are calitatile lui Ronaldo: inscrie multe goluri, este extrem de rapid si are un joc extrem de bun unu contra unu. Inscrie fara frica si desprinderea sa este extrem de puternica. Cu toate astea, este devreme sa il numim succesorul lui Ronaldo Nazario in ceea ce priveste stilul. Eu ii vad calitatile astea, insa, sa se apropie de cariera brilianta pe care a avut-o Ronaldo", a afirmat coechipierul lui "Il Fenomeno" la Mondialul din 1998 si cel din 2002.

"Madrid si Barca s-au distras in privinta lui Haaland in ianuarie!"

Rivaldo are incredere ca Haaland va face in curand pasul la un club mare din Europa, chiar daca in ianuarie s-a tranferat de la Salzburg la Dortmund.

"Poate Real Madrid si Barcelona au fost distrase in privinta lui Haaland in ianuarie...desi, cine stie, poate nu ar fi jucat cum o face acum daca ar fi ajuns la un club mare.

Daca ar fi semnat, de exemplu, cu Real Madrid ar fi fost o simpla rezerva, iar acum, fara dubiu, ar ajunge la Madrid ca o stea pentru a fi titular. Nu cred ca a fost o eroare plecarea lui la Dortmund", a spus Rivaldo conform AS.

