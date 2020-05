Un fost arbitru spaniol a dat cartile pe fata. "Este clar, 90% dintre arbitri tin cu Real Madrid, restul de 10% cu Barcelona"

Fostul arbitru, Eduardo Iturralde Gonzalez, sustine ca majoritatea colegilor sai de breasla sunt sutinatori ai echipei Real Madrid.

In intreaga sa cariera, spaniolul a arbitrat 385 de partide, iar in 2014 a declarat ca e imposbil sa fii arbitru si sa nu simpatizezi o anumita echipa.

"Noi, arbitrii nu venim de pe Marte. Devii arbitru pentru ca iti place fotbalul si daca iti place fotbalul, nu cred ca este cineva care sa nu tina cu o echipa", declara spaniolul in 2014, pentru emisunea Tiki Taka.

Intr-un interviu recent acordat pentru sport.es. fostul arbitru in varsta de 53 de ani a facut lucrurile mult mai clare.

"Eu am avut norocul sa ma nasc in Bilbao, iar acolo toti oamenii tin cu Athletic. In Spania, majoritatea sunt ori cu Real Madrid, ori cu Barcelona. Deoarece acestea sunt echipele care castiga, iar majoritatea tin cu Real Madrid. Dar asta nu inseamna ca in timpul unui meci ii vor avantaja pe cei de la Madrid", a spus Iturralde Gonzalez.

Fotbalul din Spania este in continuare oprit din cauza pandemiei de coronavirus. Presedintele La Liga a anuntat ca sezonul nu va fi amanat si ca fotbalul ar putea reincepe pe 12 iunie.