Un dublu castigator al Ligii Campionilor cu Barcelona il vrea pe Neymar inapoi pe Camp Nou! "Cine o sa-i spuna lui Neymar ca nu se poate intoarce?"

Sylvinho Mendes, fostul jucator al Barcelonei, considera ca Neymar se poate intoarce la clubul catalan.

S-a tot vorbit despre o eventuala intoarcere a jucatorului brazilian inca de vara trecuta, iar acum gruparea blaugrana pare in continuare interesata de jucatorul lui PSG.

"Exista o multime de conditii, cum ar fi factorul economic. Cine o sa-i spuna lui Neymar ca nu se poate intoarce. El este un jucator extraordinar. Imi place mult acest tip de jucator. Abilitatea lui individuala este ... mamma mia!", a declarat Sylvinho pentru "Que T'Hi Jugues".

De asemenea, el a discutat si despre ceilalti brazilieni de la Barca: Arthur Melo si Philippe Coutinho.

"Arthur este un jucator grozav. Am lucrat cu el la echipa nationala. Are potential si calitate. Este tanar si are un talent special", a povestit antrenorul brazlian.

"Coutinho are multe calitati si marcheaza goluri, dar nu s-a adaptat la Barcelona. Sa speram ca daca se va intoarce pe Camp Nou va reusi. Daca nu va putea la Barcelona, poate reusi la un alt club mare", a spus fostul antrenor al lui Lyon.

In cei 5 ani petrecuti in tricoul Barcelonei, Sylvinho a reusit sa castige de doua ori Liga Campionilor si de trei ori La Liga.

