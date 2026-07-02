10 cu felicitări după Spania - Austria: ”Operă de artă! Orice echipă și l-ar dori în lot”

10 cu felicitări după Spania - Austria: ”Operă de artă! Orice echipă și l-ar dori în lot” CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Spania - Austria s-a încheiat 3-0.

TAGS:
SpaniaAustriaMikel OyarzabalCM 2026
Din articol

Cele două naționale s-au înfruntat în Inglewood, California, pe ”SoFi Stadium”, în ”16”-imile Campionatului Mondial din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

10 cu felicitări după Spania - Austria: ”Operă de artă! Orice echipă și l-ar dori în lot”

  • Imago1079094900
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Foto: Imago Images

La capătul celor 90 de minute, selecționata iberică s-a impus cu 3-0, după golurile marcate de Mikel Oyarzabal (36' și 89') și Pedro Porro (66')

După meci, publicația spaniolă Sport.es l-a notat cu 10 pe Oyarzabal pentru modul în care fotbalistul cotat la 25 de milioane de euro, care este legitimat la Real Sociedad în La Liga, a evoluat în Inglewood.

”Este hipnotic. Un atacant pe care l-ar dori orice echipă, pentru că este mai inteligent decât orice fundaș care îl poate marca. Golul său a fost o operă de artă, prin simplitatea unei mișcări cu care și-a lăsat adversarii la podea, ca pe o pânză, fără ca aceștia să înțeleagă încotro se duce. 

Este un vârf de careu diferit de toți ceilalți. Dubla sa a confirmat sentimentul de superioritate al Spaniei”, a scris Sport.es.

Oyarzabal a realizat a doua ”dublă” de la acest turneu final. El a mai înscris două goluri și cu Arabia Saudită, în a doua rundă din faza grupelor, meci în care a bifat și o pasă decisivă.

Lotul Spaniei la CM 2026

PORTARI: David Raya (Arsenal), Joan Garcia (FC Barcelona), Unai Simon (Athletic Club).

FUNDAȘI: Marc Pubill (Atletico Madrid), Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen), Eric Garcia (FC Barcelona), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea).

MIJLOCAȘI: Mikel Merino (Arsenal), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Gavi (FC Barcelona), Alex Baena (Atletico Madrid), Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Pedri (FC Barcelona).

ATACANȚI: Ferran Torres (FC Barcelona), Dani Olmo (FC Barcelona), Yeremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Athletic Club), Lamine Yamal (FC Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Victor Munoz (Osasuna), Borja Iglesias (Celta Vigo).

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei
Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei
ARTICOLE PE SUBIECT
Spania - Austria 3-0! Victorie fără drept de apel și calificare în optimi pentru „Furia Roja”
Spania - Austria 3-0! Victorie fără drept de apel și calificare în optimi pentru „Furia Roja”
ULTIMELE STIRI
Selecționerul Spaniei a reacționat după calificarea în optimi: ”A făcut un meci extraordinar, și-a arătat cu adevărat potențialul!”
Selecționerul Spaniei a reacționat după calificarea în optimi: ”A făcut un meci extraordinar, și-a arătat cu adevărat potențialul!”
Spania - Austria 3-0! Victorie fără drept de apel și calificare în optimi pentru „Furia Roja”
Spania - Austria 3-0! Victorie fără drept de apel și calificare în optimi pentru „Furia Roja”
Mutare interesantă pe piața transferurilor. Dan Șucu a pus ochii pe Pierre-Emerick Aubameyang, ajuns la 37 de ani
Mutare interesantă pe piața transferurilor. Dan Șucu a pus ochii pe Pierre-Emerick Aubameyang, ajuns la 37 de ani
România, victorie istorică pentru calificarea la FIBA Basketball World Cup 2027! Naționala a învins Grecia la Oradea
România, victorie istorică pentru calificarea la FIBA Basketball World Cup 2027! Naționala a învins Grecia la Oradea
Transferul atacantului dorit la FCSB, compromis de o persoană misterioasă! Gigi Becali anunță măsuri urgente: ”O să se ducă MM!”
Transferul atacantului dorit la FCSB, compromis de o persoană misterioasă! Gigi Becali anunță măsuri urgente: ”O să se ducă MM!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Surprize imense în meciurile din 16-imi

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Surprize imense în meciurile din 16-imi

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Florinel Coman și Denis Drăguș au spus „DA” pentru transfer

Florinel Coman și Denis Drăguș au spus „DA” pentru transfer

Golgheterii de la Mondial: Mbappe l-a egalat pe Messi în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Mbappe l-a egalat pe Messi în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland și Kane stau la pândă

El este atacantul de 1 milion de euro transferat de FCSB! ”Joacă stânga, dreapta și număr 10, ce vrem noi”

El este atacantul de 1 milion de euro transferat de FCSB! ”Joacă stânga, dreapta și număr 10, ce vrem noi”

Lovitură grea pentru FCSB! A venit anunțul: ”Nu este încântat!”

Lovitură grea pentru FCSB! A venit anunțul: ”Nu este încântat!”



Recomandarile redactiei
Selecționerul Spaniei a reacționat după calificarea în optimi: ”A făcut un meci extraordinar, și-a arătat cu adevărat potențialul!”
Selecționerul Spaniei a reacționat după calificarea în optimi: ”A făcut un meci extraordinar, și-a arătat cu adevărat potențialul!”
Transferul atacantului dorit la FCSB, compromis de o persoană misterioasă! Gigi Becali anunță măsuri urgente: ”O să se ducă MM!”
Transferul atacantului dorit la FCSB, compromis de o persoană misterioasă! Gigi Becali anunță măsuri urgente: ”O să se ducă MM!”
Lobby pentru următorul transfer la Dinamo: ”Căpitan direct. Poate să facă diferența”
Lobby pentru următorul transfer la Dinamo: ”Căpitan direct. Poate să facă diferența”
Spania - Austria 3-0! Victorie fără drept de apel și calificare în optimi pentru „Furia Roja”
Spania - Austria 3-0! Victorie fără drept de apel și calificare în optimi pentru „Furia Roja”
Daniel Pancu a stat de vorbă cu Vladislav Blănuță: ”Săracul, prin ce trece...”
Daniel Pancu a stat de vorbă cu Vladislav Blănuță: ”Săracul, prin ce trece...”
Alte subiecte de interes
Insider în vestiar. Carlo Ancelotti l-a descris pe Mbappe în doar câteva cuvinte
Insider în vestiar. Carlo Ancelotti l-a descris pe Mbappe în doar câteva cuvinte
Spania domină categoric lumea fotbalului! După EURO 2024, Furia Roja a câștigat și aurul olimpic
Spania domină categoric lumea fotbalului! După EURO 2024, Furia Roja a câștigat și aurul olimpic
Reacția austriecilor înainte de FCSB - LASK Linz: "Catastrofală / Șansă pentru revanșă"
Reacția austriecilor înainte de FCSB - LASK Linz: "Catastrofală / Șansă pentru revanșă"
De ce Filimon, multiplul campion național al României, va concura pentru Austria la Jocurile Olimpice de la Paris
De ce Filimon, multiplul campion național al României, va concura pentru Austria la Jocurile Olimpice de la Paris
Barcelona a găsit varianta „low cost” în locul lui Julian Alvarez: 25.000.000 de €!
Barcelona a găsit varianta „low cost” în locul lui Julian Alvarez: 25.000.000 de €!
Care Barcelona, care Real Madrid? Ce echipe vor juca finala Cupei Spaniei
Care Barcelona, care Real Madrid? Ce echipe vor juca finala Cupei Spaniei
CITESTE SI
Radar fals, din două doze de bere, pus într-o Dacia pe marginea drumului de un localnic exasperat. Apare chiar și pe Waze

stirileprotv Radar fals, din două doze de bere, pus într-o Dacia pe marginea drumului de un localnic exasperat. Apare chiar și pe Waze

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Noi detalii șocante din dosarul azilelor ilegale din Bihor. Ce a găsit DIICOT la percheziții. Viorel Pașca: „Niște tâmpenii”

stirileprotv Noi detalii șocante din dosarul azilelor ilegale din Bihor. Ce a găsit DIICOT la percheziții. Viorel Pașca: „Niște tâmpenii”

Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei

stirileprotv Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!