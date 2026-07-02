10 cu felicitări după Spania - Austria: ”Operă de artă! Orice echipă și l-ar dori în lot”

Cele două naționale s-au înfruntat în Inglewood , California, pe ”SoFi Stadium”, în ”16”-imile Campionatului Mondial din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

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Spania - Austria 3-0! Victorie fără drept de apel și calificare în optimi pentru „Furia Roja”

Foto: Imago Images

La capătul celor 90 de minute, selecționata iberică s-a impus cu 3-0, după golurile marcate de Mikel Oyarzabal (36' și 89') și Pedro Porro (66')

După meci, publicația spaniolă Sport.es l-a notat cu 10 pe Oyarzabal pentru modul în care fotbalistul cotat la 25 de milioane de euro, care este legitimat la Real Sociedad în La Liga, a evoluat în Inglewood.

”Este hipnotic. Un atacant pe care l-ar dori orice echipă, pentru că este mai inteligent decât orice fundaș care îl poate marca. Golul său a fost o operă de artă, prin simplitatea unei mișcări cu care și-a lăsat adversarii la podea, ca pe o pânză, fără ca aceștia să înțeleagă încotro se duce.

Este un vârf de careu diferit de toți ceilalți. Dubla sa a confirmat sentimentul de superioritate al Spaniei”, a scris Sport.es.

Oyarzabal a realizat a doua ”dublă” de la acest turneu final. El a mai înscris două goluri și cu Arabia Saudită, în a doua rundă din faza grupelor, meci în care a bifat și o pasă decisivă.

Lotul Spaniei la CM 2026

PORTARI: David Raya (Arsenal), Joan Garcia (FC Barcelona), Unai Simon (Athletic Club).

FUNDAȘI: Marc Pubill (Atletico Madrid), Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen), Eric Garcia (FC Barcelona), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea).

MIJLOCAȘI: Mikel Merino (Arsenal), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Gavi (FC Barcelona), Alex Baena (Atletico Madrid), Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Pedri (FC Barcelona).

ATACANȚI: Ferran Torres (FC Barcelona), Dani Olmo (FC Barcelona), Yeremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Athletic Club), Lamine Yamal (FC Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Victor Munoz (Osasuna), Borja Iglesias (Celta Vigo).