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Barcelona lucrează la transferul atacantului central Mikel Oyarzabal (29 de ani) de la Real Sociedad.

Barcelona, cu ochii către Mikel Oyarzabal

Clubul catalan îl consideră pe Oyarzabal drept planul B în cazul în care transferul lui Julian Alvarez de la Atletico Madrid eșuează, informează televiziunea El Chiringuito, citată de Transfer News Live.

Mikel Oyarzabal, căpitanul lui Real Sociedad, a impresionat în cel mai recent meci al Spaniei la Campionatul Mondial.

După un 0-0 anost în prima etapă din faza grupelor contra Capului Verde, Oyarzabal a marcat două goluri și a oferit o pasă decisivă în Spania - Arabia Saudită 4-0 din runda secundă.

Sezon solid pentru Oyarzabal la Sociedad

La nivel de club, în stagiunea 2025-2026, căpitanul lui Sociedad a avut statistici impresionante: 34 de meciuri, 15 goluri și 4 pase decisive în La Liga, 6 apariții și 3 goluri în Cupa Regelui, competiție câștigată de echipa sa.

Real Sociedad este singura echipă din cariera lui Mikel Oyarzabal, pentru care a adunat 437 de meciuri, 133 de goluri și 65 de pase decisive.