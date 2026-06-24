Barcelona lucrează la transferul atacantului central Mikel Oyarzabal (29 de ani) de la Real Sociedad.
Barcelona, cu ochii către Mikel Oyarzabal
Clubul catalan îl consideră pe Oyarzabal drept planul B în cazul în care transferul lui Julian Alvarez de la Atletico Madrid eșuează, informează televiziunea El Chiringuito, citată de Transfer News Live.
Mikel Oyarzabal, căpitanul lui Real Sociedad, a impresionat în cel mai recent meci al Spaniei la Campionatul Mondial.
După un 0-0 anost în prima etapă din faza grupelor contra Capului Verde, Oyarzabal a marcat două goluri și a oferit o pasă decisivă în Spania - Arabia Saudită 4-0 din runda secundă.
Sezon solid pentru Oyarzabal la Sociedad
La nivel de club, în stagiunea 2025-2026, căpitanul lui Sociedad a avut statistici impresionante: 34 de meciuri, 15 goluri și 4 pase decisive în La Liga, 6 apariții și 3 goluri în Cupa Regelui, competiție câștigată de echipa sa.
Real Sociedad este singura echipă din cariera lui Mikel Oyarzabal, pentru care a adunat 437 de meciuri, 133 de goluri și 65 de pase decisive.
- 55 de selecții, 27 de goluri și 12 pase de gol a strâns Mikel Oyarzabal pentru naționala Spaniei.
- 25.000.000 de euro este cota sa de piață pe Transfermarkt.