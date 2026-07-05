Barcelona răspunde după transferul stelar făcut de Real Madrid. Mutarea surpriză pregătită de catalani în ofensivă

În timp ce Real Madrid l-a prezentat oficial pe fundașul dreapta olandez Denzel Dumfries , transferat de la Inter Milano cu un contract valabil până în 2030, formația „blaugrana” este nevoită să mute pe piața transferurilor pentru a menține ritmul. Trupa pregătită de Hansi Flick caută soluții pentru compartimentul ofensiv, în contextul în care negocierile pentru principalul obiectiv, Julian Alvarez, s-au complicat din cauza rezistenței opuse de Atletico Madrid.

Varianta Rafael Leao prinde contur pe Camp Nou

Potrivit jurnaliștilor de la Gazzetta dello Sport, directorul sportiv Deco a reactivat interesul pentru Rafael Leao. AC Milan ar fi dispusă să accepte un transfer al atacantului portughez sub formă de împrumut, incluzând o opțiune de cumpărare la finalul sezonului. Pachetul financiar total s-ar ridica la aproximativ 60 de milioane de euro.

Această formulă este considerată avantajoasă pentru Barcelona, permițând clubului să evalueze randamentul jucătorului înainte de a lua o decizie finală privind transferul definitiv. Abordarea este similară cu strategia încercată anterior de catalani în cazul lui Marcus Rashford. Formația italiană pare deschisă la acest compromis, fiind conștientă că o vânzare directă este dificil de realizat în acest moment.

Atacantul lusitan nu exclude o plecare de pe San Siro în această vară, după un sezon de club fluctuant, în ciuda evoluțiilor solide de la echipa națională. Totuși, Barcelona va avea concurență, Manchester United monitorizând la rândul ei situația fotbalistului. Opțiunea unui împrumut cu drept de cumpărare le oferă însă spaniolilor un avantaj care ar putea accelera negocierile în săptămânile următoare.