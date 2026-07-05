Barcelona răspunde după transferul stelar făcut de Real Madrid. Mutarea surpriză pregătită de catalani în ofensivă

Barcelona răspunde după transferul stelar făcut de Real Madrid. Mutarea surpriză pregătită de catalani în ofensivă Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

După ce rivalii de la Real Madrid l-au transferat pe Denzel Dumfries, Barcelona caută să întărească atacul. Catalanii vizează aducerea sub formă de împrumut a unui star de la AC Milan.

TAGS:
BarcelonaReal MadridRafael Leao
Din articol

În timp ce Real Madrid l-a prezentat oficial pe fundașul dreapta olandez Denzel Dumfries, transferat de la Inter Milano cu un contract valabil până în 2030, formația „blaugrana” este nevoită să mute pe piața transferurilor pentru a menține ritmul. Trupa pregătită de Hansi Flick caută soluții pentru compartimentul ofensiv, în contextul în care negocierile pentru principalul obiectiv, Julian Alvarez, s-au complicat din cauza rezistenței opuse de Atletico Madrid.

  • Soccer fc barcelona logo wallpaper preview 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Varianta Rafael Leao prinde contur pe Camp Nou

Potrivit jurnaliștilor de la Gazzetta dello Sport, directorul sportiv Deco a reactivat interesul pentru Rafael Leao. AC Milan ar fi dispusă să accepte un transfer al atacantului portughez sub formă de împrumut, incluzând o opțiune de cumpărare la finalul sezonului. Pachetul financiar total s-ar ridica la aproximativ 60 de milioane de euro.

Această formulă este considerată avantajoasă pentru Barcelona, permițând clubului să evalueze randamentul jucătorului înainte de a lua o decizie finală privind transferul definitiv. Abordarea este similară cu strategia încercată anterior de catalani în cazul lui Marcus Rashford. Formația italiană pare deschisă la acest compromis, fiind conștientă că o vânzare directă este dificil de realizat în acest moment.

Atacantul lusitan nu exclude o plecare de pe San Siro în această vară, după un sezon de club fluctuant, în ciuda evoluțiilor solide de la echipa națională. Totuși, Barcelona va avea concurență, Manchester United monitorizând la rândul ei situația fotbalistului. Opțiunea unui împrumut cu drept de cumpărare le oferă însă spaniolilor un avantaj care ar putea accelera negocierile în săptămânile următoare.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un băiat rămas fără familie în urma cutremurelor din Venezuela a cerut un abțibild cu Ronaldo. A primit mult mai mult. VIDEO
Un băiat rămas fără familie în urma cutremurelor din Venezuela a cerut un abțibild cu Ronaldo. A primit mult mai mult. VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Barcelona sparge banca! Catalanii pregătesc un transfer de 150.000.000 de euro
Barcelona sparge banca! Catalanii pregătesc un transfer de 150.000.000 de euro
FC Barcelona confirmă oferta pentru fotbalistul cotat la 100.000.000 de €: ”Nu stăm la mila nimănui”
FC Barcelona confirmă oferta pentru fotbalistul cotat la 100.000.000 de €: ”Nu stăm la mila nimănui”
Barcelona nu se joacă: 130.000.000 de euro pentru cel mai tare transfer al verii
Barcelona nu se joacă: 130.000.000 de euro pentru cel mai tare transfer al verii
ULTIMELE STIRI
Surprinzător! Mirel Rădoi vrea să transfere de la Rapid: ”Gaziantep a făcut o ofertă!”
Surprinzător! Mirel Rădoi vrea să transfere de la Rapid: ”Gaziantep a făcut o ofertă!”
ACUM: Royale Union Saint-Gilloise – FCSB 2-0! Gol după gol în poarta roș-albaștrilor
ACUM: Royale Union Saint-Gilloise – FCSB 2-0! Gol după gol în poarta roș-albaștrilor
Dan Șucu forțează transferul! Genoa îl vrea pe fostul golgheter din La Liga
Dan Șucu forțează transferul! Genoa îl vrea pe fostul golgheter din La Liga
E gata! Jurgen Klopp revine pe banca tehnică
E gata! Jurgen Klopp revine pe banca tehnică
Mutare tactică neașteptată la FCSB: Pe cine a reprofilat Marius Baciu în amicalul cu Union SG
Mutare tactică neașteptată la FCSB: Pe cine a reprofilat Marius Baciu în amicalul cu Union SG
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Denis Drăguș a decis între Sevilla și FCSB! Ce au făcut spaniolii după ce atacantul le-a fost propus de agenți

Denis Drăguș a decis între Sevilla și FCSB! Ce au făcut spaniolii după ce atacantul le-a fost propus de agenți

Golgheterii de la Mondial: Messi, egalat de Mbappe în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi, egalat de Mbappe în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland și Kane stau la pândă

Sume uriașe pregătite de Gigi Becali. MM Stoica rupe tăcerea din Olanda și anunță patru noi sosiri la FCSB

Sume uriașe pregătite de Gigi Becali. MM Stoica rupe tăcerea din Olanda și anunță patru noi sosiri la FCSB

"Nu poți fi mai drăguță de atât". Sportiva desemnată cea mai sexy hocheistă și-a fermecat fanii cu cele mai noi fotografii

"Nu poți fi mai drăguță de atât". Sportiva desemnată cea mai sexy hocheistă și-a fermecat fanii cu cele mai noi fotografii

Paraguay - Franța 0-1. Salvați de VAR! Mbappe își duce echipa în sferturile Cupei Mondiale

Paraguay - Franța 0-1. Salvați de VAR! Mbappe își duce echipa în sferturile Cupei Mondiale

Germanii au anunțat următoarea destinație a lui Mihai Lixandru: ”Au cele mai mari șanse”

Germanii au anunțat următoarea destinație a lui Mihai Lixandru: ”Au cele mai mari șanse”



Recomandarile redactiei
Surprinzător! Mirel Rădoi vrea să transfere de la Rapid: ”Gaziantep a făcut o ofertă!”
Surprinzător! Mirel Rădoi vrea să transfere de la Rapid: ”Gaziantep a făcut o ofertă!”
ACUM: Royale Union Saint-Gilloise – FCSB 2-0! Gol după gol în poarta roș-albaștrilor
ACUM: Royale Union Saint-Gilloise – FCSB 2-0! Gol după gol în poarta roș-albaștrilor
E gata! Jurgen Klopp revine pe banca tehnică
E gata! Jurgen Klopp revine pe banca tehnică
Dan Șucu forțează transferul! Genoa îl vrea pe fostul golgheter din La Liga
Dan Șucu forțează transferul! Genoa îl vrea pe fostul golgheter din La Liga
Mutare tactică neașteptată la FCSB: Pe cine a reprofilat Marius Baciu în amicalul cu Union SG
Mutare tactică neașteptată la FCSB: Pe cine a reprofilat Marius Baciu în amicalul cu Union SG
Alte subiecte de interes
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Lovitură pentru FC Barcelona! Starul dorit de catalani a oferit răspunsul
Lovitură pentru FC Barcelona! Starul dorit de catalani a oferit răspunsul 
FC Barcelona a găsit înlocuitor pentru Ilkay Gundogan!
FC Barcelona a găsit înlocuitor pentru Ilkay Gundogan! 
CITESTE SI
Cea mai aglomerată stațiune de pe litoral în primul weekend din iulie. Peste 75.000 de turiști au ocupat rapid plajele

stirileprotv Cea mai aglomerată stațiune de pe litoral în primul weekend din iulie. Peste 75.000 de turiști au ocupat rapid plajele

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Violator prins la scurt timp după ce a siluit o tânără, într-o parcare din București. Cum a reușit fata să sune la 112

stirileprotv Violator prins la scurt timp după ce a siluit o tânără, într-o parcare din București. Cum a reușit fata să sune la 112

Bucureștiul pregătește noi restricții pentru trotinetele electrice. Acestea nu vor mai putea fi abandonate oriunde

stirileprotv Bucureștiul pregătește noi restricții pentru trotinetele electrice. Acestea nu vor mai putea fi abandonate oriunde

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!