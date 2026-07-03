Articol scris de Matei Barbu

Julian Alvarez a declarat că dorește să plece de la Atletico Madrid și consideră că un transfer ar fi „cel mai bun lucru pentru toată lumea”, însă oficialii clubului continuă sa susțină că jucătorul nu este de vânzare.

Au existat ipoteze conform cărora antrenorul Diego Simeone ar fi de acord cu plecarea lui Alvarez, dar antrenorul nu a avut decât cuvinte de laudă la adresa atacantului său atunci când a fost întrebat despre această situație.

Ce a declarat Simeone despre Alvarez

„Este jucătorul în jurul căruia vrem să construim jocul echipei. Viitorul său este meciul de mâine; cel mai bine pentru el este să se concentreze pe asta, nu să se gândească la tot ce s-a spus. Lucrurile se vor rezolva de la sine, așa cum se întâmplă întotdeauna.

Din momentul în care a sosit, am știut că este un jucător aparte, care aduce o calitate ofensivă foarte greu de găsit. Julián se numără printre primii cinci jucători din lume. Datorită muncii sale și evoluției pe care a avut-o la City și Atletico, a ajuns în acest punct și la aceste cifre. Vom vedea ce se va întâmpla.

Cifrele vorbesc de la sine, a dat dovadă de o constanță excelentă și a adus un plus de calitate echipei. Suntem foarte mulțumiți de munca sa, s-a purtat mereu exemplar cu noi”, a declarat Simeone pentru ESPN.

Argentinianul a discutat cu Julian Alvarez la Cupa Mondială

Simeone a menționat, de asemenea, că a vorbit cu Alvarez în timpul Cupei Mondiale, dar numai despre starea sa fizică și despre șansele Argentinei de a câștiga trofeul.

„M-am întâlnit cu el când am mers să-l văd pe Giuliano și am discutat puțin despre cum se simțea la gleznă și despre cât de important este pentru echipă. În ultimul meci a arătat deja o intensitate diferită, iar Argentina va avea nevoie de el, este un jucător extraordinar.

Julián este cel mai bun fotbalist pe care îl avem la Atletico Madrid și sperăm să reușească alături de echipa națională ceea ce a realizat la ultima Cupă Mondială”, a adăugat tehnicianul.

Cota de piață al lui Julian Alvarez este de 100.000.000 de euro, conform Transfermarkt.