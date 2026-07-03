Barcelona sparge banca! Catalanii pregătesc un transfer de 150.000.000 de euro

Barcelona sparge banca! Catalanii pregătesc un transfer de 150.000.000 de euro La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Barcelona pregătește una dintre cele mai spectaculoase mutări ale verii. 

TAGS:
william salibaArsenalBarcelona
Din articol

Catalanii îl au pe listă pe William Saliba, însă Arsenal nu este dispusă să renunțe ușor la internaționalul francez.

Potrivit jurnalistului Ekrem Konur, catalenii monitorizează atent situația lui Saliba și analizează posibilitatea de a face o ofertă în această perioadă de mercato.

Arsenal cere 150.000.000 de euro pe Saliba

Totuși, Arsenal a transmis un mesaj clar cluburilor interesate. Londonezii sunt dispuși să înceapă negocierile doar de la suma de 150 de milioane de euro, valoare care l-ar transforma pe William Saliba în cel mai scump fundaș din istoria fotbalului.

  • Kai Havertz, alături de William Saliba (foto dreapta)

Barcelona nu este singurul club interesat de serviciile fotbalistului de 24 de ani. Real Madrid și PSG urmăresc, la rândul lor, situația francezului, astfel că se anunță o adevărată luptă pentru semnătura „stâncii” din Premier League.

În sezonul recent încheiat, fundașul francez a bifat 50 de apariții în toate competițiile, a reușit un gol și o pasă decisivă. Potrivit Transfermarkt, cota sa de piață este de 100 de milioane de euro.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei
Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei
ARTICOLE PE SUBIECT
Zlatan Ibrahimovic a răbufnit după Portugalia - Croația 2-1: ”Incredibil de crud! Au fost jefuiți”
Zlatan Ibrahimovic a răbufnit după Portugalia - Croația 2-1: ”Incredibil de crud! Au fost jefuiți”
Jurgen Klopp a luat decizia: e gata să semneze!
Jurgen Klopp a luat decizia: e gata să semneze!
Australia - Egipt, de la 21:00! Salah visează calificarea în optimile Cupei Mondiale
Australia - Egipt, de la 21:00! Salah visează calificarea în optimile Cupei Mondiale
ULTIMELE STIRI
Sebastian Colțescu are un nou job! Anunțul făcut de FRF
Sebastian Colțescu are un nou job! Anunțul făcut de FRF
Zeljko Sopic a semnat! Croatul a preluat o campioană europeană: „Bun venit!”
Zeljko Sopic a semnat! Croatul a preluat o campioană europeană: „Bun venit!”
Dumitru Dragomir l-a dat de gol pe jucătorul de la FCSB: ”E în tratative”
Dumitru Dragomir l-a dat de gol pe jucătorul de la FCSB: ”E în tratative”
Cristiano Ronaldo a mai stabilit două recorduri la Campionatul Mondial!
Cristiano Ronaldo a mai stabilit două recorduri la Campionatul Mondial!
Costel Pantilimon, impresionat de un jucător de la FCSB: ”Are cam tot ce-i trebuie”
Costel Pantilimon, impresionat de un jucător de la FCSB: ”Are cam tot ce-i trebuie”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Surprize imense în meciurile din 16-imi

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Surprize imense în meciurile din 16-imi

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Lovitură grea pentru FCSB! A venit anunțul: ”Nu este încântat!”

Lovitură grea pentru FCSB! A venit anunțul: ”Nu este încântat!”

Golgheterii de la Mondial: Mbappe l-a egalat pe Messi în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Mbappe l-a egalat pe Messi în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland și Kane stau la pândă

Portughezii au descris într-un singur cuvânt meciul cu Croația: ”E cel mai potrivit, altul nu există”

Portughezii au descris într-un singur cuvânt meciul cu Croația: ”E cel mai potrivit, altul nu există”

El este atacantul de 1 milion de euro transferat de FCSB! ”Joacă stânga, dreapta și număr 10, ce vrem noi”

El este atacantul de 1 milion de euro transferat de FCSB! ”Joacă stânga, dreapta și număr 10, ce vrem noi”



Recomandarile redactiei
Sebastian Colțescu are un nou job! Anunțul făcut de FRF
Sebastian Colțescu are un nou job! Anunțul făcut de FRF
Dumitru Dragomir l-a dat de gol pe jucătorul de la FCSB: ”E în tratative”
Dumitru Dragomir l-a dat de gol pe jucătorul de la FCSB: ”E în tratative”
Zeljko Sopic a semnat! Croatul a preluat o campioană europeană: „Bun venit!”
Zeljko Sopic a semnat! Croatul a preluat o campioană europeană: „Bun venit!”
Costel Pantilimon, impresionat de un jucător de la FCSB: ”Are cam tot ce-i trebuie”
Costel Pantilimon, impresionat de un jucător de la FCSB: ”Are cam tot ce-i trebuie”
"Atletico și-a dat acordul!" Horațiu Moldovan a găsit echipă și va juca în cupele europene
"Atletico și-a dat acordul!" Horațiu Moldovan a găsit echipă și va juca în cupele europene
Alte subiecte de interes
De ce PSG nu va avea viață ușoară cu Arsenal în finala UEFA Champions League
De ce PSG nu va avea viață ușoară cu Arsenal în finala UEFA Champions League
Ce lovitură! William Saliba a semnat
Ce lovitură! William Saliba a semnat
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
CITESTE SI
Radar fals, din două doze de bere, pus într-o Dacia pe marginea drumului de un localnic exasperat. Apare chiar și pe Waze

stirileprotv Radar fals, din două doze de bere, pus într-o Dacia pe marginea drumului de un localnic exasperat. Apare chiar și pe Waze

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Noi detalii șocante din dosarul azilelor ilegale din Bihor. Ce a găsit DIICOT la percheziții. Viorel Pașca: „Niște tâmpenii”

stirileprotv Noi detalii șocante din dosarul azilelor ilegale din Bihor. Ce a găsit DIICOT la percheziții. Viorel Pașca: „Niște tâmpenii”

Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei

stirileprotv Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!