Barcelona sparge banca! Catalanii pregătesc un transfer de 150.000.000 de euro

Catalanii îl au pe listă pe William Saliba, însă Arsenal nu este dispusă să renunțe ușor la internaționalul francez.

Potrivit jurnalistului Ekrem Konur, catalenii monitorizează atent situația lui Saliba și analizează posibilitatea de a face o ofertă în această perioadă de mercato.

Arsenal cere 150.000.000 de euro pe Saliba

Totuși, Arsenal a transmis un mesaj clar cluburilor interesate. Londonezii sunt dispuși să înceapă negocierile doar de la suma de 150 de milioane de euro, valoare care l-ar transforma pe William Saliba în cel mai scump fundaș din istoria fotbalului.