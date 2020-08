Setien, ca si ZBURAT de pe banca Barcelonei! Conducerea clubului ar avea deja inlocuitor dupa UMILINTA ISTORICA din meciul cu Bayern! Cu cine s-au intalnit oficialii catalani

Barcelona a suferit cea mai mare umilinta din istoria clubului in sferturile de finala Champions League cu Bayern, 8-2.

Catalanii au cedat in fata masinariei de fotbal germane, iar rezultatul a fost unul dezastruos pentru Messi si coechipierii sai, care nu isi puteau tine capul ridicat la finalul meciului, scenarii similare in ultimele editii Champions League, cu Roma si Liverpool.

Astfel, umilinta cu Bayern pune capat si aventurii lui Quique Setien pe banca Barcelonei. Ziarele catalane sustin ca antrenorul a fost dat afara deja la finalul meciului, iar presedintele Bartomeu a anuntat ca urmeaza sa fie facute modificari la club, modificari planuite dinaintea meciului.

Conform RAC1, oficialii Barcelonei s-ar fi intalnit deja cu un antrenor saptamana aceasta in capitala Cataloniei. Sursa citata anunta ca favoritul sa preia banca tehnica este Mauricio Pachettino, dupa ce asistentul lui Abidal a luat cina cu el in cursul saptamanii trecute.

In cazul in care nu ajung la o intelegere cu Pochettino, oficialii Barcelonei ii mai au in calcul pe Xavi Hernandez, fostul jucator al Barcelonei, dar si pe Ronald Koeman.