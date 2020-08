Pleaca Luis Suarez de la Barcelona? Uruguayanul, ofertat de seicii unui club din Qatar!

Atacantul uruguayan este dorit de formatia Al-Arabi.

Luis Suarez (33 de ani) se pare ca a intrat in atentia seicilor de la Al-Arabi, formatie care se afla pe locul 5 in acest moment in campionatul din Qatar. Arabii ar putea profita de situatia lui Suarez: daca nu isi va prelungi contractul cu Barcelona pana la finalul sezonului urmator, acesta va deveni jucator liber. De asemenea, in luna ianuarie, atacantul urmeaza sa implineasca varsta de 34 de ani, fapt pentru care arabii l-ar putea ademeni cu un salariu fabulos spre finalul carierei.

In lotul celor de la Al Arabi se regaseste un fost jucator al Barcelonei, Marc Muniesa (28 de ani), dar si un fost jucator de la Hertha Berlin. Este vorba despre atacantul german, Pierre-Michael Lasogga (28 de ani).

Uruguayanul se afla de 6 ani la formatia de pe Camp Nou, atunci cand a fost transferat de la Liverpool pentru suma de 80 de milioane de euro.

28 de milioane de euro este cota de piata a lui Suarez, conform Transfermakt.