BREAKING NEWS | SOC la Barcelona! Un fotbalist a fost depistat pozitiv cu Covid-19! Anuntul oficial facut de catalani

Barcelona a raportat oficial un caz de Covid-19 in randul jucatorilor.

Clubul catalan a emis un comunicat oficial prin care anunta ca unul dintre jucatorii sositi la echipa pentru presezon a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus.

Identitatea fotbalistului nu a fost dezvaluita, insa este vorba despre unul dintre cei 9 jucatori sositi recent la echipa: Pedri, Trincao, Matheus Fernandes, Todibo, Wague, Alena, Rafinha, Miranda sau Oriol Busquets.

Jucatorul nu are simptome, este in stare buna de sanatate si a fost plasat in carantina la domiciuliu, anunta site-ul oficial al Barcelonei.

Acesta nu a fost in contact cu niciunul dintre jucatorii echipei de seniori care va calatori joi la Lisabona pentru meciul din Champions League cu Bayern.

Clubul a raportat problema autoritatilor competente si toate persoanele care au intrat in contact cu jucatorul vor fi retestate.