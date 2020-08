ESEC TOTAL in acest sezon pentru Barcelona! Niciun trofeu pentru catalani pentru prima data dupa 12 ani! Se repeta istoria?!

Barcelona a fost eliminata din Champions League dupa o infrangere usturatoare cu 8-2 in fata lui Bayern.

Echipa de pe Camp Nou nu a mai incasat atat de multe goluri intr-un singur meci din 1946.

Tonight, Barcelona conceded eight goals in a match for the first time since 1946 ???? ???? Reaction: https://t.co/cRhJkNqG76#BarcaBayern #bbcfootball pic.twitter.com/VIwxA6qYTr — Match of the Day (@BBCMOTD) August 14, 2020

Odata cu aceasta eliminare din Liga Campionilor, catalanii au incheiat sezonul 2019/20 fara a castiga vreun trofeu in vreuna dintre competitiile in care a fost angrenata. Este pentru prima data in ultimii 12 ani in care se intampla asta.

Ultimul sezon cand Barcelona a reusit aceasta performanta nefasta a fost 2007/08, sezon care a pus capat epocii Rijkaard si Ronaldinho.

Clubul blaugrana a terminat atunci sezonul pe locul 3, la 18 puncte in spatele lui Real Madrid, fiind eliminata din Champions League in semifinale de Manchester United.

Atunci a inceput era Guardiola, antrenor care a reusit sa ii conduca pe catalani spre sextetul istoric pe care nimeni nu l-a mai repetat pana in prezent.

Avand in vedere declaratia lui Gerard Pique, care a spus ca pleaca oricand de la echipa pentru a le lasa cale libera unor jucatori tineri, dar si reactia antrenorului Quique Setien, care s-a declarat ranit la finalul partidei cu Bayern, o schimbare totala a Barcelonei in aceasta vara nu ar reprezenta o mare surpriza.