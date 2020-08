BREAKING NEWS: Anunt BOMBA dupa noaptea horror din Champions League! Setien va fi DAT AFARA de Barcelona

Antrenorul spaniol s-a ferit sa dea un raspuns clar, declarand doar ca 'e o perioada de analiza' si ca Barca trebuie sa-si 'recupereze identitatea'.

Despartirea lui Setien de Barcelona este, insa, o certitudine. Jurnalistul Sky Sport Italia Fabrizio Romano sustine ca sefii clubului catalan au luat deja decizia in privinta lui Setien, fara sa mai astepte o intalnire cu acesta.



"Barcelona a decis sa-l concedieze pe Quique Setien dupa infrangerea teribila in fata lui Bayern Munchen. El nu va mai fi antrenorul Barcei sezonul viitor", a scris Romano pe Twitter.

Setien, 61 de ani, a preluat-o pe Barca pe 13 ianuarie. In ciuda unui start promitator, antrenorul a ratat pana la final toate obiectivele majore ale sezonului: Champions League, campionatul si Cupa Spaniei.



Barcelona have already decided to sack Quique Setién after the terrible defeat against Bayern Münich. He’ll not be the manager on next season. ???????? @SkySport #Barcelona #FCB