REVOLUTIE la Barcelona! Reactia presedintelui echipei catalane: "Acum e momentul pentru decizii importante!"

Josep Maria Bartomeu i-a dat dreptate lui Pique, care a declarat la finalul meciului cu Bayern ca echipa a ajuns la fund.

"Pique are dreptate si acum trebuie sa luam decizii. Unele le-am luat deja inaintea Ligii Campionilor, iar altele le vom lua in aceste zile. De acum inainte le vom anunta.

Nu voi spune acum care sunt deciziile. Astazi este o zi de reflectat, o zi de mare tristete si de maine va trebui sa incercam sa crestem spiritele tuturor catalanilor din lume, care acum sunt tristi dupa aceasta infrangere grea.

Este un moment sa reflectam si sa plecam cu aceasta durere cu care ramanem cu totii dupa aceasta infrangere foarte grea. Ceea ce trebuie sa facem acum este sa ne cerem scuze fanilor.

A fost o noapte foarte grea si imi pare rau pentru fani si pentru jucatori. Nu am fost echipa sau clubul care suntem si pe care il reprezentam", a declarat Bartomeu, potrivit publicatiei Diario Sport.

Printre deciziile pe care le vor lua reprezentantii Barcelonei in urmatoarele zile se afla, cel mai probabil, si demiterea lui Quique Setien, pe care presa internationala deja o anunta ca fiind oficiala.

Barcelona have already decided to sack Quique Setién after the terrible defeat against Bayern Münich. He’ll not be the manager on next season. ???????? @SkySport #Barcelona #FCB