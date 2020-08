Barcelona, REFUZATA din toate partile! Dupa refuzul lui Wenger, Xavi a anuntat ca nu planuieste sa preia banca tehnica a catalanilor 

Legenda Barcelonei, Xavi Hernandez, a declarat in repetate randuri ca ar dori sa antreneze echipa, cu toate acestea el refuza sa colaboreze cu echipa unde a scris istorie.

In prezent el este antrenor la Al Sadd si si-a prelungit intelegerea cu echipa din Qatar, pana in 2021. El a spus ca nu ar dori sa o antreneze pe Barca acum, deoarece exista multe probleme in interiorul clubului.

Fostul castigator al Cupei Mondiale a dezvaluit ca a fost ofertat de catalani in ianuarie, cand Ernesto Valverde a fost depis din functia de antrenor principal. Xavi nu se gandeste in viitor sa o antreneze pe Barca si a spus cu cine si-ar dori sa colaboreze in viitor.

"Nu cred ca e momentul acum, nu. E prea mult zgomot venit din exterior, sunt si probleme extrasportive. In ianuarie le-am spus ca nu e momentul potrivit, iar acum nu m-au mai contactat. Il respect foarte mult pe Quique Setien, are un plan tactic similar cu nevoile Barcelonei.

Ma bucur ca pot continua sa obtin experienta, sa imi setez singur provocari si ar fi un privilegiu sa o antrenez pe Barcelona intr-o zi. Ar fi o echipa de vis cu Jordi Cruyff, Carles Puyol si cativa jucatori actuali. Mi-ar placea sa-mi formez o echipa cu oameni care cunosc clubul si in care am incredere", a declarat Xavi pentru El Pais.

Barcelona a pierdut in acest an titlul in fata lui Real Madrid. Catalanii isi pot salva sezonul daca vor castiga Liga Campionilor, acolo unde se vor duela in sferturi cu Bayern Munchen, vineri.