Sevilla are datorii uriașe și luptă pentru menținerea în La Liga

FC Sevilla, echipă aflată pe locul al 15-lea în La Liga, s-a despărțit de antrenorul Matias Almeida. Favorit să-l înlocuiască pe managerul argentinian este experimentatul Luis Garcia, care este liber de contract din decembrie 2024, când s-a încheiat mandatul său la Deportivo Alaves (108 meciuri).

La începutul acestui an, Sergio Ramos, fostul fundaș de la Real Madrid și PSG, a devenit acționat majoritar al clubului andaluz, formație la care a făcut primii pași în fotbal. Afacerea s-ar ridica, potrivit informațiilor apărute în presa iberică, la suma de 450 de milioane de euro, sportivul fiind ajutat cu fonduri de un grup de investitori, printre care un fond de investiții important.

Sevilla a pierdut foarte mulți bani în ultimii ani, iar datoria totală a clubului a ajuns la aproape 180 de milioane de euro, motiv pentru care este acum departe de performanțele sportive și financiare cu care a obișnuit în ultimii 20 de ani.

A antrenat în Spania, Emirate, China și Arabia Saudită

Luis Garcia Plaza (53 de ani) este născut la Madrid și a evoluat ca fundaș central pentru echipele Atletico Madrid B (1991-1995), Yeclano CF (1995), Rayo Vallecano B (1995), Talavera CF (1996) și Benidorm CF (1996-2000).

Ca manager le-a pregătit pe UD Altea (2001-2003, 2005), Villajoyosa CF (2003-2005), Villarreal B (2005-2006), Elche (2006-2007), Benidorm (2007-2008), Levante (2008-2011), Getafe (2011-2014), Baniyas Club (2014-2016 / Emiratele Arabe Unite), Beijing Renhe (2017-2018, 2019 / China), Villarreal (2018-2019), Al Shabab (2019-2020 / Arabia Saudită), Mallorca (2020-2022) și Alaves (2022-2024).

Marius Marin, în continuare pe lista Sevillei

Contractul pe care fotbalistul român Marius Marin (27 de ani) îl are cu Pisa va expira la finalul acestei stagiuni și, potrivit presei din Italia, mijlocașul ar fi refuzat ofertele de prelungire.

FC Sevilla s-a arătat foarte interesată de Marin, iar directorul sportiv al grupării din La Liga, Antonio Cordon, a mers personal în Italia, la meciul câștigat de Pisa împotriva lui Cagliari, scor 3-1, pentru a pune la punct detaliile mutării cu fotbalistul român.

Din cauza accidentării suferite în meciul cu Cagliari, Marius Marin nu a prins lotul pentru meciul de baraj cu Turcia pentru calificarea la Cupa Mondială, dar are mari șanse să evolueze în Spania, în stagiunea viitoare.

