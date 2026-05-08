Transferat în această iarnă la Dalian Yingbo, după doar șase luni la Genoa, Nicolae Stanciu are din nou evoluții bune în campionatul Chinei. În primele 8 etape din acest sezon, mijlocașul român a marcat două goluri și a oferit două pase decisive, iar echipa sa e pe podium: locul 3, cu 18 puncte - 10 sub liderul Chengdu Rongcheng.

Nicolae Stanciu s-a recuperat și revine pe teren în meciul cu echipa lui Malcom Edjouma

Pe 26 aprilie, la meciul cu Yunnan Yukun (1-3), Stanciu a suferit o accidentare care l-a obligat să părăsească terenul încă din minutul 17. Ulterior, mijlocașul a ratat partidele cu Chongqing Tonglianglong (1-0) și Beijing Guoan (0-3).

Problemele medicale ale lui Stanciu nu au fost grave, iar decarul lui Dalian se va întoarce pe teren în acest weekend, anunță presa chineză. Pentru echipa românului urmează duelul cu Qingdao Hainiu, duminică, de la ora 15:00, în runda cu numărul 11 din campionatul Chinei.

La Qingdao Hainiu este legitimat Malcom Edjouma (29 de ani), fostul jucător de la FC Botoșani și FCSB, sosit și el în China în această iarnă. Mijlocașul a strâns până acum 8 meciuri, a marcat două goluri și a oferit un assist.

Nicolae Stanciu, convocat și de Gică Hagi la naționala României

Gică Hagi, noul selecționer al României, a anunțat, vineri, lotul preliminar pentru prima sa acțiune: amicalele cu Georgia (2 iunie) și Țara Galilor (6 iunie).

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Adrian ȘUT (Al-Ain | EAU, 8/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5);

ATACANȚI