Ocampos nu-și poate mișca partea stângă a feței

Cu câteva săptămâni înainte de începerea turneului Liga MX Clausura din 2026, clubul Monterrey a anunțat vești îngrijorătoare privind starea de sănătate a unuia dintre fotbaliștii săi de top. Extrema argentiniană Lucas Ocampos, fost jucător la AC Milan, Monaco, Marseille și Sevilla, a suferit o paralizie facială și se află în prezent sub observație medicală, urmând să lipsească de pe gazon mai multe săptămâni.



Afecțiunea a survenit după o infecție virală. Fotbalistul a devenit indisponibil, în urma unui accidente de scuter, în timp ce își transporta fiica la medic, pentru că acesta căzuse în timpul unei lecții de echitație. Ocampos s-a lovit puternic de asfalt, fracturându-și încheietura mâinii și julindu-se în zona feței, ultima rană infectându-se ulterior, afectându-i un nerv și paralizându-i partea stângă a feței. Rayados va debuta în turneul Clausura pe 10 ianuarie, pe teren propriu, împotriva echipei Deportivo Toluca.



Are în palmares două trofee Europa League

Lucas Ocampos (31 de ani) este născut la Quilmes (provincia Buenos Aires) și a evoluat ca atacant la River Plate (2011-2012), AS Monaco (2012-2015), Ol. Marseille (2015-2016, 2017-2019), Genoa (2016), AC Milan (2017), FC Sevilla (2019-2022, 2023-2024), Ajax Amsterdam (2022-2023) și Monterrey Rayados (2024-prezent).



El are 12 selecții și 2 goluri pentru naționala de seniori a Argentinei (2019-2023). În palmaresul său se găsesc Europa League (2020, 2023 / + o finală în 2018) și includerea în Europa League Squad of the Season (2019-2020). Poate juca ca extremă stânga și extremă dreapta și este cotat la 4.5 milioane de euro.



Foto - Getty Images

