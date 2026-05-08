Gică Hagi a anunțat primele convocări la naționala României! Lotul preliminar pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor

Gică Hagi a anunțat lotul preliminar al României pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor

Pentru moment, Gică Hagi a stabilit doar o listă preliminară formată exclusiv din jucători care evoluează în străinătate. Lotul final, care va cuprinde și jucători din Superliga, va fi anunțat ulterior.

Pe lista stranierilor apar mai mulți jucători fără meci la echipa națională de seniori, cum ar fi Otto Hindrich (Legia Varșovia), Tony Strata (Vitoria Guimaraes), Marius Corbu (Ferencvaros) sau Ianis Stoica (Estrela Amadora). O revenire notabilă este cea a lui Florinel Coman (Al Gharafa).

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Adrian ȘUT (Al-Ain | EAU, 8/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5);

ATACANȚI

Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2).

