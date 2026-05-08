Gică Hagi a anunțat primele convocări la naționala României! Lotul preliminar pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor

Gică Hagi, noul selecționer al României, a stabilit lotul preliminar pentru prima sa acțiune: amicalele cu Georgia (2 iunie) și Țara Galilor (6 iunie).

Pentru moment, Gică Hagi a stabilit doar o listă preliminară formată exclusiv din jucători care evoluează în străinătate. Lotul final, care va cuprinde și jucători din Superliga, va fi anunțat ulterior.

Pe lista stranierilor apar mai mulți jucători fără meci la echipa națională de seniori, cum ar fi Otto Hindrich (Legia Varșovia), Tony Strata (Vitoria Guimaraes), Marius Corbu (Ferencvaros) sau Ianis Stoica (Estrela Amadora). O revenire notabilă este cea a lui Florinel Coman (Al Gharafa).

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Adrian ȘUT (Al-Ain | EAU, 8/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5);

ATACANȚI

  • Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2).

Programul României în luna iunie

  • Marți, 2 iunie, ora locală 21:00 (20:00 în țară), stadion Mikheil Meskhi (Tbilisi): Georgia – ROMÂNIA
  • Sâmbătă, 6 iunie, ora 20:45, stadion Steaua (București): ROMÂNIA – Țara Galilor

În septembrie, România debutează în Liga Națiunilor

Primele meciuri oficiale ale lui Gică Hagi după revenirea la echipa națională sunt programate în septembrie. România va juca în Liga Națiunilor, unde a fost repartizată într-o grupă cu Suedia, Bosnia și Polonia.

  • Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia – Bosnia-Herțegovina, Suedia – ROMÂNIA
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
