Înaintea marelui duel, celebrul supercomputer OPTA a făcut deja calculele și a stabilit favorita la trofeu. Rezultatul îi poate surprinde pe mulți.

Arsenal este considerată favorită la câștigarea Ligii Campionilor, cu 55,77% șanse de triumf, în timp ce PSG primește doar 44,23% șanse să își apere trofeul cucerit sezonul trecut.

Modelul Opta simulează competiția de peste 10.000 de ori și ia în calcul forma echipelor, rezultatele recente, statisticile individuale și istoricul confruntărilor directe.

PSG, „bestia neagră” pentru Arsenal

Deși londonezii sunt favoriți în statistici, cifrele directe dintre cele două echipe spun altceva. Arsenal a pierdut doar două dintre ultimele 24 de meciuri disputate în Champions League, iar ambele înfrângeri au venit chiar în fața lui PSG.

Parizienii s-au impus cu 1-0 la Londra și cu 2-1 pe teren propriu în semifinalele sezonului trecut, acestea fiind și singurele victorii din istoria lui PSG contra „tunarilor” în Liga Campionilor.

Până acum, cele două formații s-au întâlnit de cinci ori în competiție. PSG are două victorii, Arsenal a câștigat o singură dată și alte două partide s-au terminat la egalitate.

Drumul spre finală

Paris Saint-Germain a avut un traseu infernal până la Budapesta. Echipa lui Luis Enrique a trecut dramatic de Bayern Munchen, după 6-5 la general.

De partea cealaltă, Arsenal a eliminat-o pe Atletico Madrid, cu 2-1 la general, și revine într-o finală de Champions League după aproape 20 de ani.

Pentru PSG ar fi al doilea trofeu consecutiv în competiție, în timp ce Arsenal visează la primul succes european din istorie.

Ambele echipe se luptă la titlul național

La momentul redactării acestui articol, PSG este pe primul loc în Ligue 1 cu 70 de puncte, la șase distanță de locul doi ocupat de Lens.

Parizienii trebuie să fie foarte atenți cum gestionează ultimele trei etape, mai ales că în partida din runda #33 se vor duela chiar cu locul secund.

În Anglia, Arsenal este de asemenea lider cu 76 de puncte, la cinci lungimi distanță de Manchester City, dar care are un meci în minus jucat.

„Tunarii” mai au de jucat în campionat cu West Ham, Burnley și Crystal Palace, în timp ce trupa lui Guardiola are de înfruntat Brentford, Crystal Palace, Bournemouth și Aston Villa.

