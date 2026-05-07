Scandal monstru la Real Madrid, aflată la finalul unui sezon eșuat. Federico Valverde și Aurelien Tchouameni s-au luat la bătaie la antrenamentul de miercuri, iar uruguayanul a fost internat în spital. Totul a pornit de la un schimb dur de replici pe teren.

Florentino Perez a intervenit după ce Tchouameni l-a băgat în spital pe valverde + comunicatul oficial

Real Madrid, fără cupă în actuala stagiune, a emis joi seară un comunicat oficial în care a confirmat evenimentele neplăcute care au avut loc între Federico Valverde și Aurelien Tchouameni.

”Real Madrid anunță că, în urma evenimentelor care au avut loc în această dimineață la sesiunea de antrenament a primei echipe, a decis să deschidă proceduri disciplinare împotriva jucătorilor noștri Federico Valverde și Aurelien Tchouameni.

Clubul va anunța deciziile în ambele cazuri la momentul potrivit, după finalizarea procedurilor interne corespunzătoare”, se arată în comunicatul emis de galactici.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a scris pe rețelele social media faptul că președintele Florentino Perez pregătește măsurile pentru cei doi jucători după conflictul care a zguduit presa spaniolă joi.

Și Rudiger și Carreras au avut un conflict la Real Madrid. Ce s-a întâmplat

Criza rezultatelor de la Real Madrid a deteriorat grav vestiarul „Los Blancos”. Antonio Rudiger (33 de ani) și Alvaro Carreras (23) au avut și ei înainte un conflict asemănător.

Cu o lună în urmă, Rudiger l-ar fi pălmuit pe Carreras. Ulterior, acum două săptămâni, stoperul a urlat la fundașul stânga și l-a criticat sever de față cu întreaga echipă, potrivit postului El Chiringuito TV, citat de Mundo Deportivo.

Mai mulți coechipieri au intervenit atunci și i-au transmis lui Rudiger că a depășit limita, motiv pentru care ar trebui să îi prezinte scuze lui Carreras.

Tensiunile vin în contextul în care doar un miracol pentru „Los Blancos” în La Liga poate face ca Real Madrid să nu termine fără trofeu al doilea sezon consecutiv.