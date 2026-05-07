FCSB, gata să se aleagă cu un fotbalist de 4 milioane de euro! E peste un fost star al Realului!

Amir Kiarash
După acest sezon deosebit de slab, formația patronată de Gigi Becali își va reface lotul din temelii. Și latifundiarul din Pipera are în vizor un jucător care a confirmat, în trecut, în Superliga noastră.

FCSB, versiunea 2026-2027, programată să fie lansată în această vară, va fi o echipă „metamorfozată“. Pentru că în lotul actual sunt mulți jucători uzați, demotivați și așa se explică, parțial, rezultatele slabe din această campanie.

Pe lângă faptul că va avea un nou antrenor pentru sezonul viitor – în cazul în care nu revine același Elias Charalambous – echipa bucureșteană va avea și mulți jucători noi. Și un nume important aflat în vizorul patronului, pentru o „repatriere“, e cel al lui Florinel Coman (28 de ani).

Florinel Coman, o dezamăgire la Al-Gharafa

Florinel Coman, locul 27 în clasamentul celor mai bine cotați jucători din Qatar Stars League

Plecat de la FCSB, în vara anului 2024, Coman a avut două sezoane extrem de modeste. În Qatar, la Al-Gharafa, fostul golgheter al roș-albaștrilor nu s-a adaptat deloc. Nici „evadarea“ la Cagliari, în perioada februarie – mai 2025, nu i-a relansat cariera. 

Colac peste pupăză, în cele două sezoane în care a fost la Al-Gharafa, Coman n-a câștigat nimic cu această formație. Ce-i drept, poate scăpa de acest zero, la capitolul trofeelor câștigate, sâmbătă. Pentru că atunci e programată finala Amir Cup 2026: Al-Gharafa – Al-Sadd. 

Indiferent de rezultatul de aici însă, Coman va încheia socotelile cu Al-Gharafa. Sport.ro a anunțat aici că fostul star al FCSB-ului nu mai are viitor la această formație.

În aceste condiții, o revenire la FCSB, în vară, prinde tot mai mult contur pentru Florinel. Încă din iarnă, Coman a încercat această variantă, însă atunci a fost sfătuit de Gigi Becali să-și vadă de contract, pentru a lua banii arabilor. Acum însă, fix arabii nu mai vor un jucător care a dezamăgit și care blochează și locul unui alt străin.

De remarcat că, în ciuda cifrelor sale modeste la Al-Gharafa (44 de meciuri, 6 goluri și 9 pase de gol, începând din 2024), Florinel ocupă, în continuare, un loc onorant în clasamentul celor mai valoroși jucători din Qatar Stars League.

În această ierarhie, Coman e pe 27, având o cotă de piață de 4 milioane de euro, peste unor jucători mai cunoscuți, precum Joselu (ex-Real Madrid, cotat acum la 3,5 milioane de euro) și Jordan Veretout (fost la Roma și Fiorentina, cotat acum la 3,5 milioane de euro).

Când a semnat cu Al-Gharafa, în vara anului 2024, Florinel Coman era cotat de transfermarkt.com la 7 milioane de euro. Între timp, cu cifre modeste și ieșit și din circuitul naționalei, cota sa a scăzut în trei valuri succesive, ajungând la 4 milioane de euro.

