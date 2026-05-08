Mingea mai mică va fi testată la WXV Global Series

World Rugby dorește introducerea pe scară largă în competițiile feminine a mingilor de mărimea 4.5 - cu aproximativ 3% mai mici, dar cu aceeași greutate ca o minge regulamentară de mărimea cinci. Decizia a fost luată pentru că mâinile bărbaților sunt în medie cu 10-15% mai mari decât mâinile femeilor. Alte sporturi au făcut adaptări pentru tipurile de corp feminin, cum ar fi garduri de sprint mai joase în atletism sau mingi de baschet mai ușoare și mai mici.

Scopul mingii de rugby mai mici este de a face echipamentul feminin proporțional cu jocul masculin, promovând precizia la pasare și șutare, mai puține erori de manevrare și o încurajare pentru alergarea cu mingea. Organizația mondială a organizat un program de probă pentru jucătoarele din circuitul de top al rugby-ului în șapte, în noiembrie 2025, și a anunțat că mingile mai mici vor fi folosite și de cele mai bune echipe de 15 din lume, în cadrul viitorului WXV Global Series.

"Este cea mai proastă decizie pe care a luat-o cineva vreodată"

Deși organismul de conducere spune că va face un bilanț al feedback-ului primit de la jucătoare, al monitorizării accidentărilor și al datelor privind evoluția jocului din cadrul WXV, criticii au precizat că noul balon ar putea afecta imaginea fotbalului feminin și ar putea crește mult costurile pentru cluburile de junioare și de nivel mai mic.

"Este cea mai proastă decizie pe care a luat-o cineva vreodată. Nu există aceeași suprafață în care să aplici lovitura de picior", s-a plâns Zoe Harrison, vedeta naționalei Angliei, campioană mondială în 2025. Jucătoarea de la Saracens Women este considerată una dintre cele mai bune din lume pe postul de transformeur, cu 15 șuturi transformate în puncte în actuala ediție a Women's Six Nations Championship.

