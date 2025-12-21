Real Madrid a învins-o pe Sevilla, pe Santiago Bernabeu, cu 2-0, într-o partidă contând pentru etapa a 17-a din La Liga nelipsită de incidente în materie de arbitraj. La „centru” s-a aflat Alejandro Muniz Ruiz (34 de ani), iar misiunea sa nu a fost deloc simplă.

Real Madrid - Sevilla 2-0, un meci cu decizii majore de arbitraj

În al patrulea minut de prelungiri din prima repriză, Ruiz i-a arătat cartonașul roșu direct antrenorului andaluzilor, Matias Almeyda.

Sevilla a rămas în inferioritate numerică în a doua repriză, în minutul 68, când Marcao a văzut al doilea cartonaș galben pentru o intrare prin alunecare întârziată la Jude Bellingham.

Mai mult decât atât, golul de 2-0 a fost marcat de Kylian Mbappe dintr-un penalty în urma unui fault comis asupra lui Rodrygo.

Jose Miguel Prieto: „Este cel mai lamentabil arbitraj”

Chiar dacă reluările arată că arbitrul a fost acoperit de regulament la fiecare decizie majoră, Alejandro Muniz Ruiz nu a scăpat de furia lui Jose Miguel Prieto.

Stoperul legendar al andaluzilor, care a evoluat între 1990 și 2003 la Sevilla, a susținut că nu a văzut de mult timp un arbitraj „mai lamentabil”.

„La fel ca înainte cu Rodrygo, dacă aveți vreo îndoială, nu-l eliminați. Jocul s-a destrămat pur și simplu. Și chiar dacă Marcao nu era poziționat și a intrat puternic... arbitrul era nerăbdător să ia o decizie și practic l-a găsit cu ceva.

Aceste lucruri se întâmplă, toată lumea greșește. Dar ceea ce nu se poate întâmpla este ca să se greșească mereu pentru aceeași persoană. Este cel mai lamentabil arbitraj pe care l-am văzut după mult timp”, a declarat „Pepe” Prieto, conform cope.es.

Real Madrid s-a apropiat la un punct de Barcelona

Real Madrid a învins-o pe Sevilla cu 2-0, în urma golurilor marcate de către Jude Bellingham (38') și Kylian Mbappe (86' p.).

„Los Blancos” au ajuns la 43 de puncte în 18 etape. Ei s-au apropiat la o „lungime” distanță de liderul Barcelona, care va juca astăzi contra grupării Villarreal, de la ora 17:15.

