Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român a declarat că situația reprezintă „un moment dificil și neplăcut” pentru sportul românesc și consideră că federațiile trebuie să acorde o atenție mult mai mare educației antidoping.

„Am luat act de decizia Agenţiei Internaţionale de Testare privind acuzaţia formulată împotriva sportivei Ana Bărbosu, pentru încălcarea regulamentelor antidoping referitoare la obligaţiile de localizare. Mişcarea Olimpică din România susţine fără rezerve regulile antidoping şi responsabilitatea fiecărui sportiv de a respecta integral obligaţiile prevăzute de Codul Mondial Antidoping, inclusiv cele administrative şi de raportare. Procedura va continua în faţa Tribunalului de Arbitraj Sportiv, iar decizia finală aparţine forurilor competente”, a declarat Covaliu.

Șeful COSR a explicat că suspendarea provizorie afectează direct pregătirea sportivei, însă a insistat că toate cazurile de acest tip trebuie tratate cu echilibru și profesionalism.

„Această suspendare implică oprirea procesului de antrenament şi competiţie. Însă, până la decizia finală, este important ca situaţia să fie tratată cu seriozitate, echilibru şi respect faţă de regulamentele care protejează integritatea sportului şi sănătatea mentală a sportivei.

Pentru sportul românesc este un moment dificil, neplăcut, însă cred că astfel de situaţii trebuie să reprezinte un semnal puternic privind importanţa educaţiei continue, a disciplinei în respectarea tuturor obligaţiilor antidoping, iar federaţiile sportive naţionale implicate în procesul de pregătire şi supervizare a activităţii pentru sportul de înaltă performanţă să fie mult mai implicate şi mai profesioniste în abordarea problematicii antidoping”, a mai spus Covaliu.

Ana Bărbosu a contestat suspendarea la TAS

Agenția Internațională de Testare a anunțat oficial că Ana Bărbosu este acuzată de încălcarea regulamentului antidoping al Federației Internaționale de Gimnastică, după trei abateri de localizare într-o perioadă de 12 luni.

Sportiva a cerut ca dosarul să fie analizat de Tribunalul de Arbitraj Sportiv, unde va putea prezenta explicații și dovezi pentru fiecare abatere.

Conform regulamentelor antidoping, sportivii incluși în Registered Testing Pool trebuie să transmită zilnic locația unde se află și să indice un interval de 60 de minute în care pot fi testați inopinat. Trei erori de localizare sau teste ratate într-un an reprezintă o încălcare a regulamentului, chiar și în lipsa unui test pozitiv.

Ana Bărbosu riscă până la doi ani de suspendare

Cazul vine într-o perioadă complicată pentru gimnasta română, care este implicată și în litigiul privind medalia de bronz de la Jocurile Olimpice de Vară 2024.

Românca a primit inițial medalia de bronz la sol, însă aceasta i-a fost retrasă după contestația depusă de delegația SUA pentru nota lui Jordan Chiles. Ulterior, TAS a decis că apelul americanilor a fost depus în afara termenului regulamentar, iar bronzul i-a revenit Anei Bărbosu.

Totuși, Tribunalul Federal Elvețian a decis ulterior rejudecarea cazului, după apariția unei înregistrări video care ar putea demonstra că protestul americanilor a fost depus în timp util.