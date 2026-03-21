Sevilla este interesată să îl transfere pe Marius Marin liber de contract la finalul acestui sezon.

Marius Marin, în continuare pe lista Sevillei

Contractul pe care fotbalistul român îl are cu Pisa va expira la finalul stagiunii și, potrivit presei din Italia, Marin ar fi refuzat ofertele de prelungire.

Sevilla s-a arătat foarte interesată de Marin, iar directorul sportiv al grupării din La Liga, Antonio Cordon a mers personal în Italia, la meciul câștigat de Pisa împotriva lui Cagliari, scor 3-1, pentru a pune la punct detaliile mutării cu fotbalistul român.

Totuși, seara a fost una ghinionistă pentru Marin, iar mijlocașul a fost forțat să părăsească terenul după doar 16 minute după ce a suferit o accidentare la nivelul genunchiului. Din acest motiv, Cordon a amânat discuțiile cu Marius Marin.

Câteva zile mai târziu, presa din Spania anunța că mutarea a picat, însă, acum, Estadio Deportivo anunță că fotbalistul român se află în continuare pe radarul celor de la Sevilla, mai ales după ultimele declarații făcute de Oscar Hiljemark, antrenorul Pisei, despre Marius Marin.

”Sperăm ca Marin să revină după pauza internațională. Nu este o accidentare gravă. Nu va fi disponibil duminică, dar cred că va reveni pentru meciul împotriva lui Torino”, a spus antrenorul Pisei, Oscar Hiljemark.

Marius Marin a ratat convocarea la barajul cu Turcia

Din cauza accidentării suferite în meciul cu Cagliari, Marius Marin nu a prins lotul pentru meciul de baraj cu Turcia pentru calificarea la Cupa Mondială.

Lotul României la baraj:

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).