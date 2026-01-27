Fostul fundaș de la Real Madrid și PSG a preluat Sevilla, clubul la care a făcut primii pași în fotbal, aflat într-o situație delicată atât pe plan sportiv, cât și pe plan financiar. Afacerea s-ar ridica, potrivit informațiilor apărute în presa iberică, la o sumă fabuloasă: 450 de milioane de euro!



Ce avere are Sergio Ramos, noul patron de la Sevilla



Evident, întrebarea care s-a pus tot mai des în spațiul public în ultimele zile este legată de averea lui Sergio Ramos, care a avut contracte bănoase în cariera sa, atât la Real Madrid cât și la PSG, dar suma plătită pentru Sevilla depășește totuși orice imaginație. Englezii de la The Sun au cercetat și au aflat că, de fapt, Ramos ar avea în spate un fond de investiții important.



Averea lui este impresionantă, dar nu ar fi putut deține singur un club de anvergura Sevillei. Potrivit englezilor, Ramos ar avea 58 de milioane de lire sterline, adică echivalentul a 66 de milioane de euro.



În afacerea care ține capul de afiș al presei iberice în aceste zile, Ramos ar fi doar o ”figură publică” pentru noul acționariat al clubului. Mutarea este privită cu ochi buni în Spania, chiar dacă misiunea pe care o vor avea noii șefi, în frunte cu Ramos, va fi una dificilă.



Andaluzii au pierdut foarte mulți bani în ultimii ani. Acum, datoria totală a clubului a ajuns la aproape 180 de milioane de euro, motiv pentru care Sevilla este acum departe de performanțele cu care a obișnuit în ultimii 20 de ani.



În ultimii patru ani, de exemplu, Sevilla s-a limitat la un buget de transferuri de aproximativ 30 de milioane de euro, iar în acest sezon competițional a transferat mai mulți jucători gratis. Singurul fotbalist adus ”pe bani” este Batista Mendy, împrumutat de la Trabzonspor pentru o sumă demnă de Superliga României: 250.000 de euro.



Sevilla, cea mai titrată echipă din istoria UEFA Europa League



Pe plan sportiv, lucrurile nu stau excepțional pentru Sevilla, o echipă cu pretenții la cupele europene în trecut. Andaluzii sunt pe locul 12, cu 24 de puncte, la egalitate cu Elche și Athletic Bilbao și la doar trei puncte distanță de zona retrogradabilă.



În ultimii trei ani, Sevilla s-a luptat în a doua parte a clasamentului. S-a clasat pe locul 12 în sezonul 2022-2023, locul 14 un an mai târziu, iar sezonul precedent a fost încheiat deasupra liniei retrogradabile, pe 17.

