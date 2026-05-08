Gruparea din Sfântu Gheorghe s-a impus în deplasarea din Ghencea, în etapa a opta a play-off-ului Ligii 2, chiar în ziua în care steliștii au aniversat 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. La finalul partidei decise de golurile marcate de Davordzie, în minutul 19, și Techeres, în minutul 31, finanțatorul Laszlo Dioszegi a vorbit despre pașii rămași până la promovare.

„Mai este un pas de făcut, nu ne grăbim. Nu putem să spunem că suntem în prima ligă. Trebuie să mai acumulăm un punct. Se vede şi pe faţa mea că suntem fericiţi.

Nu am vrut să stricăm ziua de astăzi pentru Steaua, este foarte frumos ce au făcut. Acum 40 de ani s-a făcut un lucru pe care nu ştiu dacă vreo echipă din Europa de Est îl va mai face vreodată”, a spus Dioszegi, potrivit TVR Sport.

Emoții pentru Cosmin Matei

Meciul nu a fost lipsit de evenimente. În minutul 64, jucătorul stelist Huszti a văzut cartonașul roșu după o intervenție asupra lui Cosmin Matei, mijlocașul oaspeților având nevoie de îngrijiri medicale la spital.

„Cosmin Matei are o hemoragie sub ochi şi buza spartă. E la spital, dar sperăm să revină şi să nu se interneze mai multe zile”, a transmis conducătorul clubului covăsnean.

În ciuda unui start ezitant de campionat, parcursul excelent din ultima perioadă îi dă încredere patronului. Pentru a acompania Corvinul Hunedoara pe prima scenă a fotbalului românesc, Sepsi mai are nevoie de o remiză în ultimele două etape.

„A fost un an foarte greu, am început foarte prost, nu m-am gândit că o să revenim aşa de bine. Sunt foarte mulţumit că în ultimele 25 de meciuri am pierdut unul singur. Aşteptăm să fim promovaţi 100% şi dup-aia vedem strategia pentru sezonul viitor”, a concluzionat Dioszegi.