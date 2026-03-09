Sevilla luptă în acest an pentru evitarea retrogradării, iar oficialii clubului încearcă o reconstrucție a echipei, dacă se poate la un preț ”low-cost”.

Anunțul momentului pentru Marius Marin

Presa iberică a dezvăluit zilele trecute faptul că Marius Marin se află pe lista celor de la Sevilla, care va încerca să îl aducă liber de contract, după ce contractul său cu Pisa va expira.

Întrebat despre transferul internaționalului român, dar și despre alte mutări plănuite la echipă, Antonio Cordon, directorul sportiv al clubului, a confirmat că va încerca să aducă la echipă întăriri ”low-cost”.

”Anul trecut am ajuns în iunie, nu am avut mult timp. Acum lucrăm de un an și, cu siguranță, trebuie să fim foarte atenți la întreaga piață, ca să spunem așa, la oportunitățile low-cost și la jucătorii care ne pot ajuta să continuăm construirea viitorului acestui club. Sevilla va avea mult de lucru în aceste luni”, a spus Antonio Cordon, conform EstadioDeportivo.

Contractul lui Marius Marin cu Pisa va expira la finalul sezonului în curs, dar italienii nu s-au grăbit să îi ofere fotbalistului român o nouă înțelegere.

3 milioane de euro este cota de piață a lui Marius Marin, potrivit Transfermarkt.

Marius Marin a adunat 267 de meciuri la Pisa, a marcat de șapte ori și a contribuit cu 12 pase decisive.