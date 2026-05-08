Marcus Rashford, OUT de la Barcelona! Un gigant din Premier League intră în cursă pentru transfer

Problema principală este clauza de transfer. Barcelona nu intenționează să achite suma de aproximativ 30 de milioane de euro pentru un transfer definitiv, iar planul clubului este fie prelungirea împrumutului, fie renegocierea unui preț mai mic. În caz contrar, Rashford ar reveni la Manchester United, unde situația sa rămâne incertă.

Împrumutat de la Manchester United, atacantul englez a redevenit un jucător important, dar viitorul său rămâne incert.

În acest context, mai multe cluburi importante au intrat pe fir. Presa internațională notează că Arsenal îl monitorizează atent pe atacant și ia în calcul un transfer în vară, în timp ce Bayern Munchen este o altă variantă serioasă pentru jucătorul englez.

Cotat la 40 de milioane de euro, îl vom putea vedea pe Rashford la treabă duminica, 10 mai, în El Clasico din etapa #35 din La Liga. Real Madrid se va duela cu Barcelona în deplasare, nu mai devreme de ora 22:00.