Se face transferul lui Lautaro Martinez la Barcelona? Inter i-a gasit deja inlocuitor atacantului argentinian! Cat trebuie sa achite catalanii pentru a-l aduce langa Messi

Inter i-a stabilit pretul atacantului argentinian.

Unul dintre cei mai in forma atacanti din Serie A, Lautaro Martinez, este dorit cu insistenta de Barcelona. Acesta a atras privirile multor cluburi din Europa, insa Barcelona si-a manifestat cel mai mult interesul pentru atacantul argentinian.

Potrivit Gazzetta dello Sport, Inter i-a stabilit pretul lui Lautaro, astfel ca Barcelona trebuie sa achite 90 de milioane de euro pentru a-l aduce pe Camp Nou pe jucatorul care are o clauza de reziliere a contractului in valoare de 111 milioane de euro. Inter accepta doar bani in schimbul lui Lautaro Martinez. Barcelona a incercat sa ii includa in tranzactie si pe Nelson Semedo sau Junior Firpo plus o suma de bani, insa oferta a fost refuzata de oficialii echipei din Milano.

In cazul in care transferul lui Lautaro Martinez se va face, Inter i-a gasit deja inlocuitor acestuia. Este vorba despre Timo Werner (22 de ani) atacantul celor de la RB Leipzig, jucator dorit si de Klopp la Liverpool.