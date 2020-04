"Este singura optiune care ma intereseaza!" Reactia jucatorului de la Barcelona caruia clubul i-a dat liber la transfer

Din articol Ronaldinho, eroul lui Arthur

Un jucator al Barcelonei a dezvaluit ce obiectiv are in cariera, dupa ce mai multe cluburi si-au manifestat interesul pentru semnatura sa.

Arthur Melo, brazilianul din mijlocul catalanilor, era dat de presa din Spania ca si transferat la Juventus.

Clubul din Serie A a primit permisiunea de a negocia cu fotbalistul catalanilor, insa Arthur nu se gandeste la o despartire de Barcelona.

In ciuda ofertelor de la Juventus, Inter sau Tottenham, brazilianul isi doreste sa evolueze pe Camp Nou multi ani de acum inainte si neaga toate speculatiile in ceea ce priveste plecarea sa de la club:

"Exista intotdeauna speculatii, dar, sincer, ideea mea este foarte clara. Singura optiune care ma intereseaza este sa continui la Barcelona, sunt foarte sigur si calm. Ma simt foarte bine aici si multumesc clubului si staff-ului pentru increderea lor.

Presupusul interes al marilor cluburi este intotdeauna un compliment pentru oricine si un semn pozitiv, dar in mintea mea este doar sa joc aici multi ani de aici inainte. Barcelona este locul in care mi-am dorit mereu sa fiu si vreau sa fiu jucator aici pentru mult timp, mai presus de toate celelalte probleme. In fiecare zi ma simt mai confortabil si bine aici, in echipa, in club si in oras. Imi place cultura oamenilor de aici si am mult sprijin din partea fanilor.

Sunt concentrat 100% si astept sa revenim la joc atunci cand este posibil, pentru ca vreau cu adevarat sa continui sa cresc aici si sa lupt pentru mai multe titluri de blaugrana", a spus Arthur, potrivit Mundo Deportivo.

Juventus a primit permisiunea din partea Barcelonei pentru a negocia cu Arthur.

Ronaldinho, eroul lui Arthur

Mijlocasul de 23 de ani are deja 20 de selectii in nationala mare a Braziliei si spune ca idolul sau este Ronaldinho.

Ronaldinho a evoluat la Barcelona in perioada 2003-2008, reusind sa castige alaturi de catalani doua titluri de campion in La Liga, doua Supercupe ale Spaniei si o Liga a Campionilor. In 2005, Ronaldinho a fost desemnat castigatorul Balonului de Aur.

