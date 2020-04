Ultima Ora | Bayern a facut primul transfer al verii! Bavarezii s-au inteles cu un jucator care a fost dorit si de Barcelona! Anuntul facut de presa din Germania

Bayern s-a inteles cu un jucator care a fost dorit si la Barcelona.

Fotbalul din Germania este pe cale sa se reia, fotbalistii echipelor revenind deja la antrenamente. Chiar daca ne aflam in plina pandemie de coronavirus, Bayern ar fi perfectat transferul lui Dayot Upamecano (21 de ani) anunta Bild. Fundasul francez si-a dat acordul sa mearga la Bayern insa problema este suma de transfer. Cei de la Leipzig cer 60 de milioane de euro, insa Bayern considera ca suma este prea mare. Totusi cei de la Leipzig ar putea sa mai scada din pretentii in conditiile in care pandemia de coronavirus a afectat cluburile si din punct de vedere financiar.

Daca nu vor accepta o oferta mai mica, cei de la Leipzig risca sa il piarda gratis intrucat fundasul intra in ultimul an de contract.

