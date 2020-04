Primul transfer pe care il face Barcelona in plina pandemie! Oficialii celor doua echipe s-pus la masa pentru negocieri! Cine ar putea ajunge pe Camp Nou

Barcelona e foarte aproape sa perfecteze un transfer.

Catalanii sunt foarte aproape sa il aduca pe Camp Nou pe portarul celor de la Ajax, Andre Onana, scrie Sport.es. Oficialii campioanei Spaniei s-au intalanit cu reprezentantii celor de la Ajax pentru a discuta un posibil transfer al portarului camerunez.

Onana mai are contract cu Ajax pana in 2022, iar olandezii ar putea obtine o suma importanta de bani in schimbul acestuia. 40 de milioane de euro este suma ceruta de campioana Olandei, in schimbul portarului pe care Barcelona l-ar vrea rezerva pentru Ter Stegen.

Portarul celor de la Barcelona, nu ar spune nu unui transfer pe Camp Nou, club la care si-a facut junioratul.

"E dificil de stiut. Barcelona e casa mea si, daca ar fi sa ma intorc, ma voi intoarce. Dar suntem departe de asta. Sunt portarul lui Ajaxsi vom vedea ce se va intampla la finalul sezonului", a declarat Onana pentru Marca.