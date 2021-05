Scandal in Spania dupa ultima victorie a lui Atletico Madrid! Adversarii au ratat un penalty in ultimul minut, dar rivalele spun ca trebuia repetat

Atletico Madrid a invins-o pe Elche, 1-0, si ramane lider in La Liga.

Dupa o partida dominata de echipa lui Cholo Simeone in prima repriza, Elche a echilibrat confruntarea in parea a doua si a fost foarte aproape sa egaleze pe final, cand a beneficiat de un penalty, insa Fidel a tras in bara. Totusi, rivalele in lupta de titlu din Spania au sarit ca arsi dupa ce, pe reluari, se vede cum Jan Oblak a iesit in fata liniei portii, iar in consecinta penalty-ul putea fi repetat.

Faza a fost analizata si de cei de la Marca, prin fostul arbitru Oliver Andujar, care a confirmat faptul ca penalty-ul trebuia repetat, Oblak nefiind cu niciun picior pe linia prtii. Dupa meci, Marcos Llorente, cel care a facut penalty-ul, a vorbit si el despre incident si a concluzionat ca nu trebuia acordata lovitura de pedeapsa oricum.



Pentru Atletico urmeaza marele meci Barcelona, partida care o poate face pe trupa lui Simeone marea favorita la castigarea La Liga, asta in cazul unui succes in fata catalnilor, care i-ar scoate pe acestia din lupta si ar lasa echipele din Madrid sa se dueleze in ultimele etape.