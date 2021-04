Barcelona, argumentul suprem pentru a-l convinge pe Messi! E favorita pentru un nou titlu in La Liga dupa ce Atletico a pierdut la Bilbao. Cum arata clasamentul

Barca a luat Cupa si poate face eventul obtine rezultate logice pana la finalul campionatului.

Cu 5 runde ramase de jucat in Spania, clasamentul e cat se poate de strans in fata. Sunt 4 echipe in 3 puncte! Seria fantastica de 5 victorii consecutive a adus-o pe Sevilla la doar 3 puncte in spatele lui Atletico. Echipa lui Simeone a cedat la Bilbao, 1-2, duminica, iar Real si Barca stau la panda, cu punctaj egal, 71. Real n-a putut nici ea sa treaca de Betis (0-0), in timp ce Barca a invins la Villarreal (2-1). Catalanii au avantajul unui meci in minus. In cazul unei victorii, ar sari peste Atletico.

Dupa ce da peste Granada, joi, apoi merge la Valencia, duminica, Barcelona are show de titlu cu Atletico pe 8 mai. Ar putea fi meciul care sa decida campioana.



Cum arata acum clasamentul din La Liga: