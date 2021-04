Oblak, in Premier League? Portarul lui Atletico e fanul campionatului Angliei. Ce i-a spus unui jurnalist celebru

Jan Oblak ar putea pleca de la Atletico Madrid, dupa 7 ani petrecuti in capitala Spaniei.

Jucatorul de 28 de ani este considerat unul dintre cei mai buni portari din lume si a fost dorit, in trecut, de Manchester United si Chelsea.

Intrebat de jurnalistul Guillem Balague daca ar da curs unei oferte din Anglia, Oblak a oferit un raspuns din care jurnalistii au inteles ca portarul se gandeste la posibilitatea de a parasi Atletico: "Premier League are echipe puternice. Poate cele mai puternice. Dar cred ca in cele din urma conteaza ceea ce antrenorul cere de la tine. Daca esti unul din cei 11, fa ce-ti cere. Toti jucatorii de pe teren gandesc asa. Nu conteaza daca este Premier League, liga italiana, liga spaniola, oriunde te duci trebuie sa faci ceea ce antrenorul iti cere sa faci.

Nu stiu ce-mi va aduce viitorul, dar sunt sigur ca in orice liga as juca as putea juca bine. Nu stii niciodata ce se va intampla in viitor. Sunt in Spania de sapte ani. Sunt inca tanar, mai am cativa ani de jucat. Cel mai important lucru pentru mine este sa nu am parte de accidentari. Sa vedem ce ne va aduce viitorul", a spus Oblak.

In 2014, Oblak s-a transferat la Atletico de la Benfica. De atunci, a adunat 298 de meciuri, dintre care 157 fara gol primit, fiind numit de 4 ori cel mai bun portar din LaLiga.

Oblak mai are doi ani de contract cu Atletico si o clauza de reziliere de 110 milioane de euro.