Scandal la Madrid! Ramos a INNEBUNIT dupa ce arbitrul a refuzat sa dea penalty: “Imi pariez casa ca e penalty!”

Real Madrid s-a impus cu emotii in fata lui Elche, 2-1, sambata, in etapa cu numarul 27 din La Liga.

Madrilenii au tremurat in fata nou promovatei Elche si s-au impus in prelungirile partidei, datorita celui de-al doilea gol marcat de Karim Benzema. Totusi, la scorul de 0-0, in startul reprizei secunde, capitanul echipei, Sergio Ramos, a fost tinut clar in careu de un fundas al oaspetilor, insa arbitrul nu a dictat penalty, nici dupa verificarea VAR.

"Nu e penalty? Verifica! Nu-l tin, e penalty clar. Juan, a fost o minune ca nu mi-a rupt bratul. Te rog sa te uiti, e un penalty ca la carte. Imi pariez casa ca e penalty! O sa raman aici pentru ca o sa-l execut eu", a izbucnit Sergio Ramos. Capitanul Realului nu s-a oprit: "Juan, verifica, Juan!". Atunci, arbitrul Figueroa l-a corectat: "Jorge". "Jorge, Jorge, uita-te te rog!", a insistat Ramos, potrivit Marca.

In ciuda protestelor care pareau ca nu se mai termina, jocul a continuat cu o lovitura libera in favoarea lui Elche. Oaspetii au deschis scorul cateva minute mai tarziu, prin Dani Calvo, dar Karim Benzema a fost din nou ingerul pazitor al lui Real Madrid si a rasturnat soarta partidei cu o dubla.

Echipa lui Zinedine Zidane a urcat, temporar, pe locul doi in La Liga, cu un punct peste Barcelona si la 6 puncte de liderul Atletico. Pentru Real Madrid urmeaza mansa a doua a optimilor Champions League, impotriva Atalantei. Echipa "blanco" porneste ca favorita, dupa ce in tur s-au impus cu 1-0.