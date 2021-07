S-a declansat nebunia in Spania! Inca o inregistrare halucinanta cu Perez in care il face praf pe Del Bosque: "E un fraier, nici nu stie sa antreneze!"

Inregistrazile cu Perez continua sa apara.

El Confidencial a lansat o serie de inregistrari secrete cu Florentino Perez. Dupa ce i-a denigrat pe Raul, Casillas, Cristiano Ronaldo si Mourinho, a venit randul lui Vicente del Bosque sa fie criticat de presedintele Realului.

"El nu stie sa se antreneze si nici nu stie pic de tactica. El este un fraier. Lui Vicente del Bosque nu i se ofera un loc de munca pentru ca toata lumea stie ca nu este antrenor. Del Bosque este cea mai mare minciuna pe care am vazut-o in viata mea.

Te-as ruga sa vorbesti cu presedintele lui Besiktas, sa-ti spuna ce parere are despre el. El nu este antrenor, Camacho este", sunt vorbele lui Perez, din 2006, conform inregistrarilor publicate de El Confidencial.

Presedintele Realului ii ia din merite si la cele doua trofee Champions League pe care antrenorul spaniol le-a castigat cu Real Madrid, argumentand ca meritul este in totalitate al jucatorilor.

"Figo a sosit la echipa si a devenit un prieten apropiat al lui Raul. Cei doi, impreuna cu Hierro, au administrat echipa. Bietul Vicente, el nu a creat nimic", sunt marturisirile lui Perez.

In 2008, Vicente De Bosque a venit la carma echipei nationale a Spaniei, alaturi de care a castigat Campionatul Mondial in 2010 si Campionatul European in 2012. Acum 15 ani, presedintele Realului a avut de adaugat un comentariu si despre posibilitatea ca tehnicianul sa o preia pe 'Furia Roja'.

"Se spune ca va merge la echipa nationala? Sau ce? Echipei nationale ii lipseste Del Bosque?!", a dezvaluit Perez.

In afara de Copa del Rey, Vicente Del Bosque a castigat tot ce se putea cu Real Madrid: doua Champions League, o Supercupa a Europei, o Cupa Intercontinentala, doua La Liga si o Supercupa a Spaniei. Iar in 2001 a fost declarat de catre FIFA "Cel mai bun antrenor din lume".