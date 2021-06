"Acord total cu Real Madrid pentru Haaland!" Ce se intampla cu distrugatorul Borussiei Dortmund dupa ce s-a inteles cu Perez

Borussia Dortmund a anuntat ca nu ia in calcul oferte pentru Haaland in aceasta vara, dar preferinta fotbalistului ar putea schimba optiunea finala a nemtilor.

Jurnalistul specializat in mercato Alfredo Pedulla sustine ca intre Haaland si Real Madrid exista "un acord total". Haaland si-ar dori transferul in aceasta vara, dar Borussia se tine tare. Real stie ca pentru a-l aduce din Bundesliga ar trebui sa plateasca in jur de 175 de milioane de euro. Suma e cu 100 de milioane mai mare decat clauza care intra in vigoare in 2022, in baza careia Haaland se poate desparti de BVB in schimbul a 75 de milioane.

Daca nu va reusi sa-l ia pe Haaland, Real il are ca varianta B pe Lautaro Martinez. Argentinianul e disponibil pentru un transfer dupa intrarea Interului in criza financiara. Si Atletico Madrid si-l doreste, dupa ce anul trecut Barcelona a negociat pentru a-l aduce pe Camp Nou.